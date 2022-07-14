Некоторые переселенцы будут вынуждены вернуть часть выплат для ВПЛ: в чем причина — Finance.ua

Некоторые переселенцы будут вынуждены вернуть часть выплат для ВПЛ: в чем причина Сегодня 08:00 — Личные финансы

Некоторые переселенцы будут вынуждены вернуть часть выплат для ВПЛ. Это произойдет в том случае, если они вернутся на место жительства и не сообщат об этом соцслужбе.

В таком случае все выплаты, полученные ими как ВПЛ, будут считаться незаконными. А незаконно полученные деньги придется вернуть.

Об этом рассказали юристы Украинского Хельсинкского союза по правам человека.

Граждане, имеющие статус ВПЛ, обязаны сообщать о своих перемещениях органам соцзащиты. В случае своего переезда на новое место жительства они должны сообщить об этом органу соцзащиты не позднее 10 дней с момента прибытия.

А в том случае, если они уезжают на свое постоянное место жительства, ВПЛ должны сообщить об этом органу соцзащиты в том месте, где им выдана справка ВПЛ. Причем предупредить о своем отъезде нужно не позднее чем за три дня до него.

«Если переселенец меняет место жительства, то он обязан уведомить (в течение 10 дней) об этом территориальное подразделение соцзащиты по новому адресу — то подразделение, которое выдало справку ВПЛ», — говорят эксперты.

Справка Finance.ua:

В Украине по закону возможна приостановка пенсионных выплат в случае, если пенсионер не получает денег в течение полугода. Однако это возможно только по решению Пенсионного фонда, в большинстве случаев украинцам продолжат начислять выплаты, однако через полгода изменится процедура получения средств.

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