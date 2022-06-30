Некоторые АЗС снизили цену на газ: сколько стоит топливо 30 июня — Finance.ua

Некоторые АЗС снизили цену на газ: сколько стоит топливо 30 июня
Средняя цена автогаза за сутки снизилась на 71 копейку до 41,05 гривны за литр. Это произошло из-за того, что некоторые АЗС снизили цену литра до 2 гривен. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», передает портал Enkorr.
На которых АЗС автогаз подешевел
- На 2 гривны за литр в сетях ОККО и WOG. Цена автогаза сегодня 39,99 и 39,98 гривны за литр соответственно.
- На 1 гривну продукт подешевел в сетях «Авантаж» и «Катрал».
- На 60 копеек на станциях Shell — до 40,99 гривны за литр.
- На 90 копеек за литр, до 41,09 гривен за литр снизила цену Mango.
Глава комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что топливный кризис заканчивается и вскоре могут отменить ограничения на объем покупки топлива на АЗС.
Средняя цена бензина и дизеля
Заметим, что не только цена литра автогаза снизилась за сутки. Стоимость бензина и дизельного топлива также снизилась, больше всего подешевел бензин А-92, как сообщает «Минфин»:
- бензин А-95 — 50,61 гривны, подешевел на 3 копейки, ведь вчера цена составила 50,64 гривны за литр;
- бензин А-92 — 49,50 гривны, а вчера стоило 50,30 гривны за литр, подешевело на 80 копеек;
- дизельное топливо — 56,37 гривны, за сутки цена упала на 4 копейки, сутки назад цена составляла 56,41 гривны за литр.
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