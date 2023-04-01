Неиспользованные отпуска за прошедшие годы: когда можно брать — Finance.ua

Неиспользованные отпуска за прошедшие годы: когда можно брать Сегодня 13:00 — Личные финансы

На многих предприятиях каждый год кадровики сталкиваются с ситуацией, когда кто-то из работников не был в отпуске или использовал только его часть. Как можно использовать такие отпуска, пишет Кадровик.

Каждый гражданин Украины, работающий на предприятии, в учреждении, организации любой формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности или у физического лица, имеет право на ежегодный отпуск.

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Иностранные граждане и лица без гражданства, работающие в Украине, также имеют такое право наравне с гражданами Украины.

Это право обеспечивается гарантированным предоставлением отпуска определенной продолжительности, сохранением на период отпуска рабочего места (должности) и заработной платы (помощи), запретом замены отпуска денежной компенсацией, кроме случаев, предусмотренных статьей 24 Закона № 504.

В части пятой статьи 11 Закона № 504 содержатся требования по непредоставлению работникам ежегодных отпусков. В частности, запрещается:

непредоставление ежегодных отпусков полной продолжительности в течение двух лет подряд;

непредоставление ежегодного отпуска в течение рабочего года лицам до восемнадцати лет и работникам, имеющим право на ежегодные дополнительные отпуска за работу с вредными и тяжелыми условиями труда или с особым характером труда.

Следовательно, ответственность при невыполнении этих норм законодательства будет нести именно работодатель.

Если по просьбе работника ежегодный отпуск разделен на части и он использовал не все из них, неиспользованная часть (неиспользованные части) отпуска должна быть предоставлена работнику, как правило, до конца рабочего года, но не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставляется отпуск.

Следовательно, законодательством предусмотрено, что каждый год работник должен отдыхать от работы, то есть уходить в отпуск. Однако на практике это правило не всегда выполняется, в результате чего у отдельных работников скапливаются отпуска за два, три или более лет. Почему это происходит?

Основной причиной накопления определенного количества неиспользованных отпусков является невыполнение графика отпусков, который ежегодно составляется на предприятии, учреждении и организации.

Еще одной причиной накопления дней неиспользованного отпуска является привычка некоторых работников отдыхать только часть положенного им отпуска.

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