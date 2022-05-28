Отпуск во время войны: кто сколько будет отдыхать — Finance.ua
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Отпуск во время войны: кто сколько будет отдыхать

Сегодня 21:03Личные финансы
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Война внесла существенные коррективы в повседневную жизнь каждого жителя Украины, непосредственно затронув тему трудовых прав, в том числе и права на отпуск. О том, кто и как надолго может уйти в отпуск, рассказали в бюро правовой помощи.
Во время войны те, кто не потерял работу, имеют право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 календарных дня. Правда, работодатель может отказать в предоставлении любого вида отпуска работнику, который трудится на объектах критической инфраструктуры. Исключением из этого правила могут быть отпуски в связи с беременностью, родами и уходом за ребенком до трех лет.
Например, в этом году учителя смогут взять оплачиваемый отпуск в 24 календарных дня. Длительный отпуск для педагогических работников не отменяется, а ограничивается на период действия военного положения. Неиспользованные дни отпуска переносятся на период после отмены военного положения.
Есть еще один вид отпуска — «за свой счет». Согласно ч. 3 ст. 12 закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного времени» во время военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы.
Как объяснили в министерстве экономики, законодательством о труде не предусмотрено предоставление такого отпуска по инициативе работодателя. Это право работника взять такой отпуск. Таким образом, работодатель не может предоставить отпуск без сохранения заработной платы по своему желанию. Поэтому, если из-за войны предприятие не может работать, то работодателю необходимо оформлять простой.
Более того, в Федерации профсоюзов рассказали, что отпуск за свой счет можно взять на весь период военного положения. Но работодатель может отказать в его предоставлении. В любом случае работник может попросить, но окончательное решение об отпуске за свой счет остается за работодателем.
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По материалам: Finance.ua
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