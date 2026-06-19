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Нехватку рабочей силы уже испытывают рекордные 69% предприятий

Казна и Политика
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Нехватку рабочей силы уже испытывают рекордные 69% предприятий
Нехватку рабочей силы уже испытывают рекордные 69% предприятий
«Нехватка рабочей силы» лидирует среди основных препятствий для ведения бизнеса в военное время, однако в мае эта проблема еще более обострилась.
Рекордные 69% бизнесов — это самый большой показатель с начала ежемесячных опросов.
Об этом свидетельствуют результаты 49-го ежемесячного опроса, который ИЭИ провел среди 469 промышленных предприятий.
«У нас на протяжении нескольких месяцев препятствие „нехватка рабочей силы“ бьет рекорды. Это препятствие остается на первом месте уже более полутора лет. При этом в мае с таким высоким результатом, как 69%. Бизнес волнуется из-за нехватки кадров», —
рассказал старший научный сотрудник ИЭИ Евгений Ангел.

Препятствия для бизнеса

В мае произошло несущественное уменьшение сложности поиска квалифицированных работников — с 62,3 до 60,6% упала доля предприятий, для которых таких работников было труднее найти. Неквалифицированных работников сложнее искать — для 38,4% опрошенных в мае по сравнению с 34,3% в апреле.
Нехватку рабочей силы уже испытывают рекордные 69% предприятий
Только 2,4% предприятий планируют рост занятости в трехмесячной перспективе, а 5,1% планируют отправить работников в вынужденные отпуска.
Вторую позицию среди главных препятствий удерживает рост цен на сырье, материалы и товары — показатель несколько снизился с 56% до 49%.
В незначительной степени уменьшилась доля тех, кого беспокоит «опасность работать»: эта проблема стала препятствием для 44% бизнесов после 46% в апреле, что позволяет ей удерживать третье место четвертого месяца подряд.
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Сохраняется закономерность препятствия «опасно работать» в зависимости от размера предприятия. Средние и крупные предприятия чаще говорят об этой проблеме — в мае 48% и 47% соответственно, поскольку именно они более вероятно могут стать объектом атак врага.
Однако есть заметные изменения в отношении двух других препятствий. Препятствие «уменьшение спроса на продукцию/услуги» выросло с 26% до 38%. Кроме того, усилились логистические трудности, о чем свидетельствует рост препятствия «сложности с перевозкой сырья или готовых товаров по территории Украины» с 24% до 30%.
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По другим препятствиям не зафиксированы существенные изменения. Коррупция и неправомерные требования или давление со стороны правоохранительных или контрольных органов остаются в тени основных препятствий — о них говорили в мае только 7% и 3% опрошенных соответственно.
31% предприятий временно приостанавливали работу из-за отключения электроэнергии в апреле, но преимущественно на непродолжительные периоды времени. 41% бизнесов работали непрерывно, несмотря на перебои. Уже у 28% бизнесов не было отключений электроэнергии после 20% предыдущего месяца.
Наибольшие потери рабочего времени в микро и малых предприятиях (57%), среди отраслей — в химической промышленности (6%), а в региональном измерении — в Киеве (13%) и Сумской (9%) областях.
По материалам:
Finance.ua
БизнесРабота
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