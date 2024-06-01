Нехватка квалифицированных специалистов: как компании решают кадровые проблемы (инфографика) — Finance.ua
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Нехватка квалифицированных специалистов: как компании решают кадровые проблемы (инфографика)

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Большинство компаний в Украине столкнулись с дефицитом квалифицированных кадров (75%).
Об этом свидетельствует анализ Robota.ua, пишет Forbes.

Проблемы на рынке труда в 2024 году

По данным исследования, в этом году 75% компаний заявляют о главной проблеме — дефиците квалифицированных кадров.
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Во-вторых, 16,1% сообщили о завышенных требованиях к заработной плате работников в компаниях.
Следующая проблема вызвана географическими особенностями бизнеса во время войны (4,1%).
На четвертом месте — отсутствие желания украинцев идти работать в малоизвестные компании (2,3%).
Нехватка квалифицированных специалистов: как компании решают кадровые проблемы (инфографика)

Как компании решают проблемы с кадрами

Для разрешения ситуации с дефицитом квалифицированных кадров 54% бизнесов собираются переквалифицировать работников и перераспределить обязанности в коллективе.
Среди других популярных решений — внедрение программ, направленных на молодых специалистов (33%), а также автоматизация процессов (24%).
Как рассказал гендиректор Robota.ua Валерий Решетняк, еще одним решением стало более активное привлечение работников из других стран. Так, 3,6% или около 20 опрошенных компаний рассказали, что приглашают на работу иностранных специалистов.
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«В прошлом году и в начале 2024-го компании, особенно открывающие производство на западе Украины, начали привозить работников из Индии, Бангладеша, Таджикистана», — уточнил он.
В целом портал опросил 640 компаний, из них крупные предприятия — более 14%, средние — более 32%, микро- и малые — 53%.
Напомним, Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2024 года, учитываемый для расчета пенсии. За год зарплата выросла на 2 тысячи гривен.

Справка Finance.ua:

  • в Госстате отмечают, если привязать зарплаты украинцев к официальному курсу Нацбанка, то в 2023 г. они выросли на 18 долларов — до 477 долларов;
  • как сообщает кадровый портал work. ua, в апреле средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 грн;
  • НБУ прогнозирует, что еще в 2025 году реальные заработные платы превысят свой довоенный уровень;
  • согласно опросам бизнеса, остро ощущается нехватка работников рабочих специальностей, а также в сфере логистики и розничной торговли.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Novyny.live
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