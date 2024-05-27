В Федерации работодателей сообщили, сколько на каждом предприятии мобилизованных сотрудников — Finance.ua

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В Федерации работодателей сообщили, сколько на каждом предприятии мобилизованных сотрудников

Казна и Политика
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В Федерации работодателей сообщили, сколько на каждом предприятии мобилизованных сотрудников
В Федерации работодателей сообщили, сколько на каждом предприятии мобилизованных сотрудников
На каждом нашем предприятии — около 10% мобилизованных сотрудников.
Об этом сообщил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.
«У нас 8 тыс. промышленных компаний, и в каждой из них на сегодняшний день — около 10% или более 10% мобилизованных», — сказал он на саммите Минветеранов «Путь ветерана от военной службы к гражданской жизни» в Киеве в понедельник.
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Ильичев отметил, что предприятия работают над сопровождением мобилизованных людей с первого дня и до возвращения их в качестве ветеранов.
По его словам, наиболее оптимальный вариант, когда человек возвращается именно на свое рабочее место.
«Мы четко понимаем, что сейчас при дефиците кадров самый большой кадровый резерв — это ветераны, которые будут возвращаться», — констатировал Ильичев.
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В этом контексте он подчеркнул, что важно не только сохранить рабочее место и адаптировать к нему ветерана, но и сформировать новые навыки.

Справка Finance.ua:

  • напомним, на Work.ua появился отдельный раздел, а также фильтр с вакансиями, в которых указано, что компания бронирует работников. Об этом сообщает пресс-служба Work.ua;
  • в Украине хотят создать справедливые механизмы бронирования сотрудников для бизнеса. Рассматривается опция доработки системы электронного бронирования и вводится автоматическое продление всех бронирований на месяц, после чего эту опцию можно будет повторить.

Экономическое бронирование от мобилизации. Рассматриваемые варианты

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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