В Федерации работодателей сообщили, сколько на каждом предприятии мобилизованных сотрудников — Finance.ua

В Федерации работодателей сообщили, сколько на каждом предприятии мобилизованных сотрудников
На каждом нашем предприятии — около 10% мобилизованных сотрудников.
Об этом сообщил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.
«У нас 8 тыс. промышленных компаний, и в каждой из них на сегодняшний день — около 10% или более 10% мобилизованных», — сказал он на саммите Минветеранов «Путь ветерана от военной службы к гражданской жизни» в Киеве в понедельник.
Читайте также
Ильичев отметил, что предприятия работают над сопровождением мобилизованных людей с первого дня и до возвращения их в качестве ветеранов.
По его словам, наиболее оптимальный вариант, когда человек возвращается именно на свое рабочее место.
«Мы четко понимаем, что сейчас при дефиците кадров самый большой кадровый резерв — это ветераны, которые будут возвращаться», — констатировал Ильичев.
В этом контексте он подчеркнул, что важно не только сохранить рабочее место и адаптировать к нему ветерана, но и сформировать новые навыки.
Справка Finance.ua:
- напомним, на Work.ua появился отдельный раздел, а также фильтр с вакансиями, в которых указано, что компания бронирует работников. Об этом сообщает пресс-служба Work.ua;
- в Украине хотят создать справедливые механизмы бронирования сотрудников для бизнеса. Рассматривается опция доработки системы электронного бронирования и вводится автоматическое продление всех бронирований на месяц, после чего эту опцию можно будет повторить.
Экономическое бронирование от мобилизации. Рассматриваемые варианты
Поделиться новостью