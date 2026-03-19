Нефтяные гиганты инвестировали 163 миллиона долларов в новый проект США на Аляске Сегодня 21:30 — Мир

Крупные нефтяные компании подали заявки на сумму около 163 миллиона долларов в рамках рекордного аукциона по добыче нефти в США. Речь идет о продаже лицензий на разработку месторождений в Аляске, которая стала первым подобным аукционом с 2019 года.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

В рамках торгов компании подали сотни заявок на участки общей площадью более 1,3 миллиона акров.

Аукцион проходит на фоне резкого роста цен на нефть и энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. Администрация Дональда Трампа пытается увеличить внутреннюю добычу, чтобы стабилизировать рынок.

Привлечение инвестиций в новые месторождения должно помочь снизить зависимость от импорта и компенсировать перебои в мировых поставках.

«Результаты сегодняшних продаж являются историческими. Это самая выгодная продажа, которая у нас когда-либо была в Национальном нефтяном резерве Аляски, почти по всем показателям», — сказал Кевин Пендергаст, директор Бюро землеустройства США на Аляске.

Этот аукцион стал одним из крупнейших за последние годы по объему заявок и заинтересованности компаний. Активность нефтяных гигантов свидетельствует об ожидании продолжительного дефицита энергоресурсов на глобальном рынке.

