Нефтесервисный гигант Halliburton окончательно продал российский бизнес — Finance.ua

Нефтесервисный гигант Halliburton окончательно продал российский бизнес Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

Нефтесервисный гигант Halliburton окончательно продал российский бизнес

Американская компания Halliburton, предоставляющая сервисные услуги в нефте- и газодобывающих отраслях, продала свои российские активы и окончательно ушла с рынка рф.

Об этом говорится в заявлении компании.

Активы приобрели местные сотрудники. В Halliburton предупредили, что BurService LLC, который теперь будет на месте американского сервиса, абсолютно независима от прежних владельцев компании.

Ранее сообщалось, что нефтесервисные компании ищут способы ухода из рф. Тогда Halliburton передала имущество российскому филиалу новому юрлицу.

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