Нефтесервисный гигант Halliburton окончательно продал российский бизнес — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нефтесервисный гигант Halliburton окончательно продал российский бизнес

Фондовый рынок
12
Нефтесервисный гигант Halliburton окончательно продал российский бизнес
Нефтесервисный гигант Halliburton окончательно продал российский бизнес
Американская компания Halliburton, предоставляющая сервисные услуги в нефте- и газодобывающих отраслях, продала свои российские активы и окончательно ушла с рынка рф.
Об этом говорится в заявлении компании.
Активы приобрели местные сотрудники. В Halliburton предупредили, что BurService LLC, который теперь будет на месте американского сервиса, абсолютно независима от прежних владельцев компании.
Ранее сообщалось, что нефтесервисные компании ищут способы ухода из рф. Тогда Halliburton передала имущество российскому филиалу новому юрлицу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.