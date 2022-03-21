Нефтесервисная группа KCA Deutag вслед за «большой четверкой» объявила о приостановке инвестиций в рф — Finance.ua

«Мы шокированы и расстроены ухудшением ситуации в Украине и присоединяемся ко многим, чтобы призвать все стороны срочно работать над мирным урегулированием в регионе... С самого начала войны KCA Deutag создала специальный комитет для активного наблюдения за ситуацией и соблюдения всех примененных санкций. Группа приостановила новые инвестиции в Россию и оценивает свои варианты, связанные с российским бизнесом», — говорится в сообщении слова CEO KCA Deutag Джозефа Элгури (Joseph Elkhoury).
У компании в россии есть два дочерних предприятия — ООО «КСА Дойтаг Раша» (Тюмень) и ООО «КСА Дойтаг Дриллинг» (Южно-Сахалинск).
Ранее о прекращении инвестиций в рф объявила «большая четверка» нефтесервиса — Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford.