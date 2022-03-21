Список международных компаний, продолжающих работать в путинской россии — Finance.ua
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Список международных компаний, продолжающих работать в путинской россии

Сегодня 12:19Фондовый рынок
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Сотни международных компаний отказались от работы в россии. К примеру, крупнейшие авиапроизводители — Boeing и Airbus не будут продавать и обслуживать самолеты российских авиакомпаний. И летать им особенно некуда — свое воздушное пространство для них закрыли страны ЕС, США и многие другие. Новые коллекции одежды не купить в H&M, Mango, Marks&Spencer или Burberry — магазины тоже прекращают свою работу в стране-агрессоре. Уходят платежные системы, от работы в россии отказался производитель программного обеспечения SAP, услугами которого пользовались многие крупные российские компании.
Однако на такой шаг пошли не все. НВ Бизнес составил список компаний, не отказывающихся от работы в россии.
Убеждать компанию Nestle закрыть свой бизнес в россии из-за агрессии против Украины решил премьер-министр Денис Шмыгаль. Но у него ничего не вышло.
«Поговорил с CEO Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в россии. К сожалению, не нашел понимания», — написал Шмыгаль в Twitter. К слову, в россии расположены 7 фабрик компании по производству продуктов питания, сладостей и кормов для животных.
Японской табачной компании JTI (Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD) принадлежит четыре завода, из которых два — в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону выпускают готовую продукцию. Еще две фабрики занимаются обработкой табачного сырья — Дж. Т. И. Елец в Липецкой области и Крес Нева в Ленинградской области.
Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King, управляющая 704 заведениями в россии. Владелец франшизы — канадская компания Restaurant Brands International настаивает на закрытии бизнеса, но партнер — бизнесмен Александр Колобов отказывается выполнять это решение.
Южнокорейская компания LG лишь приостановила поставки в рф, при этом умолчав, что будет с работой завода компании в пос. Дорохово в Ружском районе Московской области.

Кто еще продолжает работать в стране-агрсоре:

  • испанский производитель конфеты на палочке Chupa Chups;
  • американская компания Kellogg’s, производящая чипсы под ТМ Pringles;
  • американская корпорация Kimberly-Clark , занимающаяся выпуском продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены;
  • французская марка декоративной косметики Vivienne Sabo;
  • итальянский производитель белья и пляжной одежды Calzedonia, имеющая фирменную сеть в россии;
  • итальянская сеть одежды Max Mara, насчитывающая 13 торговых точек по всей россии;
  • представительство Miele в россии;
  • немецкая компания Bayer, работающая в сферах сельского хозяйства и на фармацевтическом рынке;
  • крупнейший в мире химический концерн — немецкая компания D-Basf;
  • японская компания Yamaha и корпорация Toshiba;
  • французская сеть продовольственных гипермаркетов Ашан, которой принадлежит 241 магазин в россии;
  • британская сеть Tesco управляет 10 продовольственными и непродовольственными магазинами в россии;
  • французская сеть супермаркетов по продаже стройматериалов Leroy Merlin, управляющая 112 магазинами в рф;
  • французско-турецкой сети LC Waikiki принадлежит 20 магазинов в россии;
  • австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), чистая прибыль которого в россии за 12 месяцев 2021 года выросла на 7,6% г/г и достигла 41 млрд руб. (по довоенному курсу — $560 млн);
  • венгерская банковская группа OTP, которая за 9 месяцев 2021 года получила 6 млрд руб. чистой прибыли (по довоенному курсу — $82 млн);
  • французская группа Credit Agricole;
  • французская финансовая компания BNP Paribas.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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