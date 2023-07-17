Нефтепромышленный гигант SLB прекращает поставки в россию после признания спонсором войны — Finance.ua

Нефтепромышленный гигант SLB прекращает поставки в россию после признания спонсором войны Сегодня 11:35 — Фондовый рынок

SLB , крупнейший в мире поставщик нефтяных услуг и оборудования, прекращает поставки продукции и технологий в россию, сообщает Reuters.

Ведущая нефтесервисная компания SLB, базирующаяся на острове Кюрасао в Карибском море, связывает свое решение с расширением западных санкций против рф.

«SLB очень серьезно относится к своей ответственности за соблюдение законов об экспортном контроле и экономических санкциях, и компания остается на позиции международного сообщества, осуждая и призывая к прекращению войны в Украине», — говорится в заявлении компании.

SLB на российском рынке — это надо знать

SLB, ранее известная как Schlumberger, являлась одним из немногих поставщиков, продолжавших работать в нефтяном секторе рф после ее вторжения в Украину. В связи с этим Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло SLB в перечень международных спонсоров войны.

По крайней мере, ранее компания имела почти 9 тысяч сотрудников в россии, работавших, в частности, на ведущие российские нефтегазовые компании, такие как «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть».

Во время полномасштабного вторжения российский бизнес SLB продолжил расширяться по сравнению с довоенными показателями, когда доля рф в выручке Schlumberger составляла всего 5%. В первом полугодии 2022 года выручка Schlumberger на российском рынке составила 1,21 млрд долларов или 6% выручки всей компании.

Кроме этого, SLB помогала российским властям проводить мобилизацию для продолжения войны против Украины, способствуя выдаче повесток и запрещая работать удаленно тем, кто не хочет попасть под призыв.

Ранее в этом году стало известно, что SLB запретила своим сотрудникам в россии доступ к определенному программному обеспечению и системам обмена сообщениями, а также оградила подразделение от других операций, но российские представительства компании продолжали работать.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.