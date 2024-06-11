Нефть упала в ожидании инфляционных данных США и Китая, а также решения ФРС — Finance.ua
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Нефть упала в ожидании инфляционных данных США и Китая, а также решения ФРС

Энергетика
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Цены на нефть снизились, поскольку инвесторы ожидали ключевых данных по индексу потребительских цен в США и Китае, а также результатов заседания Федеральной резервной системы, чтобы получить более четкое представление о том, куда движется инфляция и как это повлияет на спрос на топливо.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 13 центов, или на 0,16%, до $81,50 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подешевели на 7 центов или на 0,04% до $77,67.
В понедельник цены выросли примерно на 3% до недельного максимума, поддерживаемые ожиданиями, что сезон летних отпусков увеличит спрос на топливо этим летом, но, по мнению некоторых аналитиков, этот рост будет непродолжительным, поскольку перспектива повышения процентных ставок сохраняется.
В среду, 12 июня, запланирована публикация данных по индексу потребительских цен в США за май и завершение двухдневного заседания ФРС.
«Для более устойчивого восстановления цен на нефть может потребоваться больше уверенности в том, что они смогут подняться выше уровня 83,00 долларов США, учитывая, что общая тенденция цен на нефть все еще остается нисходящей с серией более высоких максимумов с апреля», — сказал рыночный стратег IG Йэп Джун Ронг (Yeap Jun Rong).
Трейдеры также осторожничали накануне публикации макроэкономических данных из Китая в среду.
«Потенциальным отрицательным макрофактором для цен на нефть будут данные по инфляции в Китае, которые выйдут завтра», — сказал старший рыночный аналитик OANDA Келвин Вонг.
По материалам:
Економічна Правда
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