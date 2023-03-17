Нефть растет на ожиданиях спроса, поскольку опасения относительно банковского кризиса утихают — Finance.ua

Нефть растет на ожиданиях спроса, поскольку опасения относительно банковского кризиса утихают
Цены на нефть укрепились в пятницу после встречи между Саудовской Аравией и рф, которая успокоила рынки на фоне ожиданий высокого спроса со стороны Китая, но были на пути к наибольшему недельному падению с декабря, поскольку банковский кризис потряс мировые финансовые и нефтяные рынки.
Об этом пишет Reuters.
Как изменились цены
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 30 центов до 75 долларов за баррель до 07:04 по Гринвичу, прервав трехдневное падение и установившись на 1,4% выше в четверг.
Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 21 цент до 68,53 доллара за баррель после закрытия на 1,1% выше на предыдущей сессии.
На этой неделе оба контракта достигли самого низкого уровня более чем через год и, вероятно, продемонстрируют наибольшее недельное падение с декабря — около 10%.
Причины изменения цен
Нефть и другие мировые активы были подорваны на этой неделе крахом банков SVB и Signature Bank, а также проблемами в Credit Suisse и First Republic Bank, что заставило правительства США и Швейцарии принять меры по оказанию поддержки.
«Спрос на нефть переоценивается, но мы не видим значительных изменений в фундаментальных показателях и склонны переждать волатильность финансового сектора, сохраняя наши ценовые прогнозы неизменными, поскольку мы ждем обновления информации о возможных политических действиях в ближайшие недели», — отмечают аналитики JPMorgan, ссылаясь на встречу ОПЕК+ и Вашингтон, который, скорее всего, начнет пополнять стратегические запасы.
Консультативный комитет ОПЕК+ встретится 3 апреля.
Дальнейшее снижение цен может подтолкнуть ОПЕК+ к сокращению поставок, чтобы предотвратить прогнозируемый рост запасов во втором квартале, говорится в записке аналитиков Национального банка Австралии.
Цена WTI упала ниже 70 долларов за баррель впервые с декабря 2021 года, что может подтолкнуть правительство США начать пополнять свой находящийся на рекордно низком уровне Стратегический нефтяной резерв и стимулировать спрос.
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