Нефть растет на ожиданиях спроса, поскольку опасения относительно банковского кризиса утихают — Finance.ua

Нефть растет на ожиданиях спроса, поскольку опасения относительно банковского кризиса утихают Сегодня 20:38 — Энергетика

Цены на нефть укрепились в пятницу после встречи между Саудовской Аравией и рф, которая успокоила рынки на фоне ожиданий высокого спроса со стороны Китая, но были на пути к наибольшему недельному падению с декабря, поскольку банковский кризис потряс мировые финансовые и нефтяные рынки.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 30 центов до 75 долларов за баррель до 07:04 по Гринвичу, прервав трехдневное падение и установившись на 1,4% выше в четверг.

Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 21 цент до 68,53 доллара за баррель после закрытия на 1,1% выше на предыдущей сессии.

На этой неделе оба контракта достигли самого низкого уровня более чем через год и, вероятно, продемонстрируют наибольшее недельное падение с декабря — около 10%.

Причины изменения цен

Нефть и другие мировые активы были подорваны на этой неделе крахом банков SVB и Signature Bank, а также проблемами в Credit Suisse и First Republic Bank, что заставило правительства США и Швейцарии принять меры по оказанию поддержки.

«Спрос на нефть переоценивается, но мы не видим значительных изменений в фундаментальных показателях и склонны переждать волатильность финансового сектора, сохраняя наши ценовые прогнозы неизменными, поскольку мы ждем обновления информации о возможных политических действиях в ближайшие недели», — отмечают аналитики JPMorgan, ссылаясь на встречу ОПЕК+ и Вашингтон, который, скорее всего, начнет пополнять стратегические запасы.

Консультативный комитет ОПЕК+ встретится 3 апреля.

Дальнейшее снижение цен может подтолкнуть ОПЕК+ к сокращению поставок, чтобы предотвратить прогнозируемый рост запасов во втором квартале, говорится в записке аналитиков Национального банка Австралии.

Цена WTI упала ниже 70 долларов за баррель впервые с декабря 2021 года, что может подтолкнуть правительство США начать пополнять свой находящийся на рекордно низком уровне Стратегический нефтяной резерв и стимулировать спрос.

Економічна Правда По материалам:

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