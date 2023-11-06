Нефть растет на фоне заявлений Саудовской Аравии и рф о продолжении сокращения добычи — Finance.ua
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Нефть растет на фоне заявлений Саудовской Аравии и рф о продолжении сокращения добычи

Энергетика
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Нефть растет на фоне заявлений Саудовской Аравии и рф о продолжении сокращения добычи
Нефть растет на фоне заявлений Саудовской Аравии и рф о продолжении сокращения добычи
Цены на нефть выросли утром 6 ноября, поскольку ведущие экспортеры — Саудовская Аравия и рф — заявили, что будут придерживаться дополнительного добровольного сокращения добычи нефти до конца года, сохраняя ограниченное предложение.
Об этом пишет Reuters.
При этом инвесторы ожидают ужесточения санкций США в отношении иранской нефти.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 55 центов, или на 0,65%, до 85,44 доллара за баррель до 07:00 по Гринвичу.
Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 81,14 доллара за баррель, подорожав на 63 цента, или на 0,78%.
Саудовская Аравия подтвердила, что продолжит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в декабре, чтобы удержать добычу на уровне около 9 млн баррелей в сутки, сообщил источник в министерстве энергетики. Решение Саудовской Аравии соответствовало ожиданиям.
россия также объявила, что продолжит дополнительное добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. баррелей в сутки до конца декабря", — пишет агентство.
Аналитики ING отмечают, что в первом квартале следующего года нефти будет в избытке, «чего может быть достаточно, чтобы убедить саудовцев и россиян продолжить сокращение».
На прошлой неделе контракты на нефть Brent и WTI подверглись второму недельному падению, потеряв около 6%, поскольку премия за геополитический риск исчезла, когда американские дипломаты встретились с региональными лидерами, чтобы ограничить риск того, что война между Израилем и ХАМАСом может привести к более широкому конфликту на Ближнем Востоке.
«Рынок не учитывает слишком большой геополитический риск на текущих уровнях, поэтому он остается ключевым фактором роста», — сказал аналитик DBS Сувро Саркар.
На этой неделе инвесторы ожидают больше экономических данных из Китая после того, как второй крупнейший потребитель нефти в мире опубликовал разочаровывающие октябрьские данные по промышленному производству на прошлой неделе.
Аналитик IG из Сиднея Тони Сикамор ожидает, что на этой неделе цены на нефть будут определяться новостями с Ближнего Востока и техническими графиками.
По материалам:
Економічна Правда
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