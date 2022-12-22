Нефть растет на фоне неожиданного сокращения запасов в США — Finance.ua

Нефть растет на фоне неожиданного сокращения запасов в США Сегодня 20:20

Цены на нефть растут четвертый день подряд, а запасы нефти, мазута и авиационного топлива в США сокращаются как раз в то время, когда на США обрушился зимний шторм, и количество путешествий растет в сезон отпусков.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 13 центов, или на 0,16%, до 82,33 доллара в 07:13 по Гринвичу, увеличив рост примерно на 2,7% по сравнению с предыдущей сессией.

Фьючерсы на нефть WTI в США выросли на 17 центов, или на 0.22%, до 78,46 доллара за баррель.

Причины роста цен

Оба эталонных контракта подскочили в среду после того, как правительственные данные показали, что запасы сырой нефти в США упали гораздо больше, чем ожидали аналитики, зафиксировав падение на 5,89 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 16 декабря.

Запасы дистиллятов, включающих в себя мазут и авиационное топливо, также снизились, вопреки ожиданиям их роста.

Падение запасов связано с тем, что спрос на мазут должен резко возрасти из-за обрушившегося на Соединенные Штаты мощного зимнего шторма с рекордно низкими прогнозами для Флориды и восточных штатов.

Ожидается, что потребление авиационного топлива также увеличится с бумом поездок в конце года в связи с праздниками.

«Заглядывая в 2023 год, мы видим, что открытие Китая и, вероятно, дальнейший устойчивый рост мирового спроса на реактивные самолеты (до уровня 2019 года) усугубит мировые рынки нефти и приведет к росту цен», — сказал руководитель отдела исследований сырьевых товаров Национального банка Австралии Баден Мур.

Однако обеспокоенность спросом, вызванная всплеском COVID-19 в Китае и опасениями глобальной рецессии, может сдерживать фьючерсы на нефть.

«Рост выглядит преувеличенным даже с учетом неожиданного сокращения запасов в США», — сказала Вандана Хари, основатель поставщика услуг по анализу рынка нефти Vanda Insights.

«Медвежий характер опасений относительно спроса, вероятно, будет превалировать над любыми краткосрочными поддержками», — сказала она.

Економічна Правда По материалам:

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