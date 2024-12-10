Нефть подешевела на фоне уменьшения рисков распространения конфликта на Ближнем Востоке — Finance.ua
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Нефть подешевела на фоне уменьшения рисков распространения конфликта на Ближнем Востоке

Энергетика
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Цены на нефть снизились во вторник, 10 декабря, на фоне уменьшения обеспокоенности последствиями свержения сирийского президента Башара Асада, однако снижение было ограничено положительными ожиданиями относительно экономики Китая.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.
Цены на нефть Brent снизились на 32 цента, или примерно на 0,4%, до 71,82 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate США подешевели на 37 центов или на 0,5% до 68 долларов США. В понедельник оба контрольных показателя поднялись более чем на 1%.
«Напряженность на Ближнем Востоке, кажется, сдержанная, что побудило участников рынка оценить потенциально низкие риски более широкого регионального распространения, что приведет к значительным перебоям в поставках нефти», — сказал рыночный стратег IG Йеп Джун Ронг.
Сирийские повстанцы работают над формированием правительства, восстановлением порядка после свержения Асада, а банки страны и нефтяной сектор планировали возобновить работу во вторник.
Хотя сама Сирия не является крупным производителем нефти, однако она имеет стратегическое расположение, и изменение режима может усугубить региональную нестабильность.
Передача власти состоялась после 13 лет гражданской войны и положила конец более чем 50-летнему жестокому правлению семьи Асада.
Рынок также сосредоточен на вероятности снижения ставки Федеральной резервной системой США на следующей неделе, что может повысить спрос на нефть в крупнейшей экономике мира.
Ожидается, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов по завершении своего заседания 17−18 декабря.
«В этом году нефтяные рынки больше зависели от спроса, чем от предложения, и в результате инвесторы не решаются занимать спекулятивные позиции по нефти накануне ключевых политических решений ФРС», — сказала старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.
Снижение было ограничено положительными ожиданиями относительно экономики Китая после сообщений, что в следующем году Китай введет «соответственно мягкую» монетарную политику — первое смягчение своей позиции примерно за 14 лет, чтобы стимулировать экономический рост в крупнейшем мировом импортере нефти.
По материалам:
Укрінформ
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