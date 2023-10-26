Нефть подешевеет, поскольку уменьшается риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке — Finance.ua

Нефть подешевеет, поскольку уменьшается риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке Вчера 05:15 — Энергетика

Декабрьские фьючерсы нефти марки Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,15 долл. (0,17%), до 87,92 долл. за баррель, поскольку опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке уменьшились.

Об этом сообщает Enkorr.

Отмечается, что рынок по-прежнему озабочен возможностью разрастания конфликта между Израилем и ХАМАС и сокращения поставок нефти из региона в результате этого, однако в последнее время такие опасения несколько ослабли в связи с призывами к Израилю пересмотреть планы по наземной операции в секторе Газа.

Декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,15 долл. (0,17%), до 87,92 долл. за баррель. Днем ранее Brent подешевела на 1,76 долл. (2%), до 88,07 долл. за баррель.

Кроме того, трейдеры ожидают данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Также декабрьские фьючерсы на WTI на это время дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 0,2 долл. (0,24%), до 83,54 долл. за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 1,75 долл. (2,1%), до 83,74 долл. за баррель.

Добавляется, что, по оценкам Американского института нефти (API), показали снижение запасов нефти в США на завершившейся 20 октября неделе на 2,668 млн баррелей.

Економічна Правда По материалам:

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