Нефть подешевеет, поскольку уменьшается риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке — Finance.ua
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Нефть подешевеет, поскольку уменьшается риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Энергетика
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Декабрьские фьючерсы нефти марки Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,15 долл. (0,17%), до 87,92 долл. за баррель, поскольку опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке уменьшились.
Об этом сообщает Enkorr.
Отмечается, что рынок по-прежнему озабочен возможностью разрастания конфликта между Израилем и ХАМАС и сокращения поставок нефти из региона в результате этого, однако в последнее время такие опасения несколько ослабли в связи с призывами к Израилю пересмотреть планы по наземной операции в секторе Газа.
Декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,15 долл. (0,17%), до 87,92 долл. за баррель. Днем ранее Brent подешевела на 1,76 долл. (2%), до 88,07 долл. за баррель.
Кроме того, трейдеры ожидают данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.
Также декабрьские фьючерсы на WTI на это время дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 0,2 долл. (0,24%), до 83,54 долл. за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 1,75 долл. (2,1%), до 83,74 долл. за баррель.
Добавляется, что, по оценкам Американского института нефти (API), показали снижение запасов нефти в США на завершившейся 20 октября неделе на 2,668 млн баррелей.
По материалам:
Економічна Правда
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