Нефть немного укрепилась накануне решения ОПЕК+ относительно поставок — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нефть немного укрепилась накануне решения ОПЕК+ относительно поставок

Энергетика
11
В четверг, 5 декабря, цены на нефть стабилизировались в ожидании запланированной на сегодня встречи ОПЕК+. Об этом пишет Forex.ua со ссылкой на Reuters.
Стоимость нефти марки Brent выросла на 6 центов (0,08%), достигнув 72,37 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на американскую нефть WTI поднялись на 7 центов (0,10%) и составили 68,61 доллара за баррель по сравнению с предыдущей сессией.
По информации источников агентства в ОПЕК+, Организация стран-экспортеров нефти вместе с союзниками, вероятно, продлит текущие ограничения на добычу нефти как минимум на три месяца, начиная с января. Соответствующее решение планируется обсудить во время онлайн-встречи, запланированной на четверг.
ОПЕК+ намерена постепенно отменить ограничения на поставки нефти до следующего года.
«Участники рынка внимательно следят за тем, сосредоточится ли ОПЕК+ на увеличении цен путем увеличения сокращения добычи, или решит защитить свою долю на мировом рынке сырой нефти путем смягчения этих сокращений», — отметил товарный аналитик Rakuten Securities Сатору Йосида.
Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились больше, чем прогнозировали, что дополнительно способствовало поддержанию цен.
По материалам:
forexclub
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.