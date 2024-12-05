Нефть немного укрепилась накануне решения ОПЕК+ относительно поставок — Finance.ua

Нефть немного укрепилась накануне решения ОПЕК+ относительно поставок Сегодня 20:20 — Энергетика

В четверг, 5 декабря, цены на нефть стабилизировались в ожидании запланированной на сегодня встречи ОПЕК+. Об этом пишет Forex.ua со ссылкой на Reuters.

Стоимость нефти марки Brent выросла на 6 центов (0,08%), достигнув 72,37 доллара за баррель. В то же время фьючерсы на американскую нефть WTI поднялись на 7 центов (0,10%) и составили 68,61 доллара за баррель по сравнению с предыдущей сессией.

По информации источников агентства в ОПЕК+, Организация стран-экспортеров нефти вместе с союзниками, вероятно, продлит текущие ограничения на добычу нефти как минимум на три месяца, начиная с января. Соответствующее решение планируется обсудить во время онлайн-встречи, запланированной на четверг.

ОПЕК+ намерена постепенно отменить ограничения на поставки нефти до следующего года.

«Участники рынка внимательно следят за тем, сосредоточится ли ОПЕК+ на увеличении цен путем увеличения сокращения добычи, или решит защитить свою долю на мировом рынке сырой нефти путем смягчения этих сокращений», — отметил товарный аналитик Rakuten Securities Сатору Йосида.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились больше, чем прогнозировали, что дополнительно способствовало поддержанию цен.

forexclub По материалам:

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