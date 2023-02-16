Нефть дорожает на фоне оптимизма по поводу возобновления спроса в Китае — Finance.ua
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Нефть дорожает на фоне оптимизма по поводу возобновления спроса в Китае

Энергетика
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Цены на нефть выросли в четверг, поскольку надежды на возобновление спроса на топливо в Китае, крупнейшем потребителе нефти, компенсировали потери, связанные с укреплением доллара и значительным увеличением запасов нефти в США.
Об этом пишет Reuters.
Как изменились цены
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 59 центов, или на 0,7%, до $85,97 за баррель до 07:25 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 73 цента, или на 0,9%, до $79,32 за баррель.
Причины изменения цен
Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что спрос на нефть вырастет на 2 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, что на 100 тыс. б/с больше прогноза в прошлом месяце.
Китай обеспечит около половины роста спроса на нефть в 2023 году после ослабления ограничений, связанных с COVID-19, сообщило агентство.
Доллар США, который, как правило, движется обратно пропорционально ценам на нефть, вырос на фоне данных о розничных продажах в США и удержал большую часть этой прибыли в четверг.
«Что касается Китая, то оптимистичные прогнозы ОПЕК и МЭА помогли. Чистый восходящий толчок противостоял весу огромных запасов нефти в США, но я пока не вижу гораздо большего пространства для роста», — сказала Вандана Хари, основатель аналитической компании Vanda Insights, занимающейся анализом рынка нефти.
На прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 16,3 миллиона баррелей до 471,4 миллиона баррелей. Это самый высокий уровень с июня 2021 года, сообщило Управление энергетической информации (EIA). Больше, чем ожидалось, прирост запасов в значительной степени был обусловлен корректировкой данных, которая, по словам аналитиков, приглушила влияние на цены на нефть.
По материалам:
Економічна Правда
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