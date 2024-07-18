Нефть дорожает на данных о сокращении запасов топлива в США — Finance.ua

Нефть дорожает на данных о сокращении запасов топлива в США Сегодня 11:18 — Энергетика

Нефть дорожает на данных о сокращении запасов топлива в США

Котировки нефти растут на данных о сокращении запасов топлива в США по итогам третьей недели подряд.

Как передает Укринформ, об этом сообщает enkorr.

Такой длительный период снижения запасов топлива в США в последний раз был отмечен в сентябре прошлого года. При этом падение резервов нефти превзошло ожидание рынка.

Сентябрьские фьючерсы на Brent утром в четверг дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,37 (на 0,4%) до $85,45. В среду Brent подорожала на $1,35 (на 1,6%) — до $85,08 за баррель.

Читайте также Поставки российской нефти упали до самого низкого уровня с начала года

Августовские фьючерсы на WTI утром 18 июля дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,57 (на 0,7%) — до $83,42 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,09 (на 2,6%) — до $82,85 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,87 млн ​​баррелей. Резервы бензина выросли на 3,33 млн баррелей, дистиллятов — на 3,45 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 0,8 млн баррелей, а также сокращения резервов бензина — на 1,7 млн ​​баррелей, дистиллятов — на 0,5 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали рост запасов нефти на 0,54 млн баррелей и уменьшение резервов бензина и дистиллятов соответственно на 0,7 млн ​​баррелей и 0,59 млн баррелей.

Кроме того, сделанные в последнее время заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) усилили ожидания, что американский ЦБ снизит базовую ставку в сентябре. Это будет способствовать активизации роста экономики и соответственно приведет к повышению спроса на энергоресурсы, пишет Trading Economics.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.