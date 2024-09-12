Нефть дорожает из-за урагана в Мексиканском заливе — Finance.ua

Нефть дорожает из-за урагана в Мексиканском заливе Сегодня 19:44 — Энергетика

Нефть дорожает из-за урагана в Мексиканском заливе

Цены на нефть продолжают расти в четверг, 12 сентября, после уверенного подъема за предыдущую сессию на фоне приостановки значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана «Франсин».

Об этом сообщает enkorr

Ноябрьские фьючерсы на Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,48 (0,68%), до $71,09 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,42 (2,1%), до $70,61 за баррель, минимум с июня 2023 года.

Октябрьские фьючерсы на WTI поднялись в цене на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,43 (0,64%), до $67,74 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,56 (2,4%), до $67,31 за баррель.

Этой ночью ураган охватил побережье Луизианы. По официальным данным, около 39% добывающих мощностей США в Мексиканском заливе было остановлено из-за приближения.

Сезон ураганов в США в этом году может оказаться достаточно интенсивным, учитывая жаркую летнюю погоду, сказал Market atch управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. Это всегда имеет последствия для нефтяного рынка.

«Первый удар, как правило, приходится на производство нефти, поскольку компании эвакуировали штат добывающих платформ в Мексиканском заливе», — отметил эксперт.

Укрінформ По материалам:

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