Нефть дешевеет после заявления главы МВФ по поводу мировой рецессии — Finance.ua

Нефть дешевеет после заявления главы МВФ по поводу мировой рецессии

Сегодня 10:47 — Энергетика

Нефть дешевеет после заявления главы МВФ по поводу мировой рецессии

Цены на нефть упали во вторник, 24 мая. Опасения по поводу возможной рецессии перевесили ожидания ограниченного глобального предложения и роста спроса на топливо в связи с летним автомобильным сезоном в США.

Об этом сообщает Reuters

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели 0,5% до 112,81 долларов за баррель, фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,5%, до 109,74 долларов за баррель.

Многочисленные угрозы мировой экономике превзошли опасения присутствующих на ежегодном экономическом саммите в Давосе. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что не ожидает рецессии в крупных экономиках, но не может ее исключить.

На вопрос на Всемирном экономическом форуме, ожидает ли она рецессии, Георгиева ответила: «Нет, не сейчас. Это не значит, что об этом не может быть и речи».

По ее словам, глобальные экономические перспективы ухудшились в течение месяца после того, как МВФ снизил прогноз роста на 2022 год из-за войны против Украины, замедления роста в Китае и скачков мировых цен, особенно на продукты питания.

Потери были ограничены ожиданиями сохранения высокого спроса на бензин.

Эмбарго на импорт российской нефти, вероятно, будет согласован Европейским союзом «в течение нескольких дней». При этом москва заявила, что ее экономические связи с Китаем растут после того, как Запад оказался в изоляции из-за вторжения в Украину.

Мир столкнулся с кризисом поставки нефти, и большинство компаний боятся инвестировать в этот сектор, поскольку они сталкиваются с проблемами зеленой энергии, сказал глава Saudi Aramco, добавив, что он не может расширять производственные мощности быстрее, чем обещал.

Напомним, в апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2022 году на 0,8 п.п. до 3,6%, в 2023 году — на 0,2 п.п. до 3,6%. Как заявили в МВФ, война россии против Украины вызовет «сейсмические волны» во всем мире.

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