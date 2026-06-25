Нефть дешевеет, но АЗС молчат. Что будет с ценами на заправках и в супермаркетах? Сегодня 10:44 — Личные финансы

Нефть дешевеет, но АЗС молчат. Что будет с ценами на заправках и в супермаркетах?

Если вы заправляете машину, покупаете продукты в магазине или имеете сбережения — эта новость касается именно вас. В минувшие выходные в Швейцарии состоялись переговоры между США и Ираном, и уже в понедельник цены на нефть на мировых рынках стали меняться.

В этом видео разберемся , чего теперь ждать от цен на горючее. И как они могут повлиять на ваши сбережения.

В этот понедельник нефть марки Brent — ​​это один из главных мировых сортов, на который ориентируются почти все цены на горючее, — начала дешеветь. Случилось это после завершения переговоров между США и Ираном в Швейцарии.

Тегеран заявил, что добился послаблений для экспорта нефти и нефтехимической продукции. Это ослабило опасения по поводу дефицита сырья на мировом рынке — а когда рынок меньше боится нехватки, цена на нефть, как правило, идет вниз. Так что конкретные цифры следующие: нефть Brent подешевела на 1,19 доллара, или на 1,48% — до 79,38 долл. за баррель.

Интересно, что в начале торгов ситуация была совсем другая: котировки росли, и цена доходила до 82,30 долл. за баррель. Это произошло на фоне напряженного старта переговоров — президент США Дональд Трамп пригрозил возобновить войну против Ирана, а Тегеран со своей стороны заявил о повторном закрытии Ормузского пролива. То есть рынок сначала понервничал, а уже потом, когда стало ясно, что стороны нашли общий язык, цена начала снижаться.

Подобная динамика наблюдалась и на другом важном сорте нефти — американском West Texas Intermediate. Фьючерсы на него — это, простыми словами, договоры на покупку или продажу нефти в будущем по заранее оговоренной цене — торговаться на уровне 76,73 долл. за баррель. А более активный августовский контракт подешевел на 21 цент, до 75,64 долл. за баррель.

По словам основательницы индийской финансово-аналитической компании Суганды Сачдевы, основная причина снижения цен — улучшение перспектив дипломатического прорыва между Вашингтоном и Тегераном, что вновь возрождает надежды на смягчение санкций против Ирана.

Однако эксперты предупреждают уже сейчас, что о стабильности говорить рано. Поэтому сейчас объясню, почему пока не следует торопиться с выводами. Аналитики отмечают, что риски новой эскалации остаются высокими.

Еще перед началом переговоров количество судов, проходивших через Ормузский пролив, а это один из важнейших морских путей для транспортировки нефти в мире, резко сократилось. Случилось это после того, как Иран объявил о повторном закрытии этого водного пути, обвинив Израиль и США в нарушении условий временного мирного соглашения.

А пока весь мир смотрел за переговорами в Швейцарии, остальные производители не сидели на месте. ОАЭ, Кувейт и Ирак за последнюю неделю уже предложили своим клиентам дополнительные объемы нефти. Заместитель министра нефти Ирака по добыче заявил, что страна планирует постепенно возобновить производство до уровня 4,2−4,3 миллиона баррелей в сутки.

Самый главный вопрос

Что из всего этого следует для цены на бензин и дизель на заправке? Здесь важно понимать один принцип: цена на мировую нефть и цена на горючее у вас на заправке — это не одно и то же, и связаны они не мгновенно. Когда дешевеет Brent или WTI, это обычно с определенной задержкой отображается и в розничных ценах.

Но конечная цена на заправке зависит еще и от курса валют, налогов и акцизов, стоимости транспортировки нефтепродуктов на конкретный рынок и даже от маржи самих заправок.

Больше деталей смотрите в видео:

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