Нефть дешевеет, готовясь к наибольшему месячному падению за три года — Finance.ua

Нефть дешевеет, готовясь к наибольшему месячному падению за три года Сегодня 19:29

Цены на нефть продолжили снижение в среду и были направлены на наибольшее падение в месячном измерении за более чем три года, на фоне того, как глобальная торговая война подорвала перспективы спроса на горючее, в то время как опасения роста предложения также оказывали давление, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 72 цента, или 1,12%, до $63,53 за баррель к 04:04 по Гринвичу (07:04 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate упали на 70 центов или на 1,16% до $59,71 за баррель.

Brent и WTI потеряли 15% и 16% соответственно с начала этого месяца, что стало наибольшим падением в процентах с ноября 2021 года.

Обе эталонные марки упали в цене после того, как президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении пошлин на весь импорт США. Затем они еще больше упали до четырехлетних минимумов, поскольку Китай ответил пошлиной на импорт из США, разжигая торговую войну между двумя крупнейшими странами-потребителями нефти.

По данным опроса Reuters, пошлины Трампа на импорт в США сделали возможным сползание мировой экономики в рецессию в этом году.

Производственная активность Китая сократилась самыми быстрыми темпами за 16 месяцев в апреле, показало исследование в среду.

Опасения по поводу спроса на фоне торговой войны повлияли на настроения инвесторов, сказал старший стратег по сырьевым товарам банка ANZ Дэниел Хайнс. «Также есть опасения, что недавнее укрепление экономических данных США было лишь временным из-за накопления запасов перед пошлинами, которые теперь, похоже, слабеют», — добавил он.

УНН По материалам:

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