Нефть дешевеет четвертый день подряд: что повлияло на мировые цены — Finance.ua

Нефть дешевеет четвертый день подряд: что повлияло на мировые цены Сегодня 16:34 — Энергетика

Цены на нефть в четверг, 13 октября, снижаются четвертый день подряд. Нефть дешевеет на фоне ослабления перспектив мирового спроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,1% — до 92,38 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,2% до 87,06 доллара за баррель.

И ОПЕК, и министерство энергетики США сократили свои прогнозы спроса, тогда как вспышка заболеваемости COVID-19 в Китае вызвала новые опасения по поводу спроса в крупнейшей в мире стране — импортере сырой нефти.

«На этой неделе риски роста снова оказались в центре внимания цен на нефть, поскольку изначальный энтузиазм по сокращению добычи ОПЕК+ оказался недолговечным, а рост, похоже, угасает», — сказал Джун Ронг Йип, рыночный стратег IG.

По его словам, хоть сокращение добычи ОПЕК+ и может обеспечить определенный минимум для цен на нефть, потенциал роста может показаться ограниченным.

На прошлой неделе группа производителей, состоящая из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников, включая россию (ОПЕК+), повысила цены, согласившись сократить поставки на 2 млн баррелей в сутки.

Но ОПЕК в среду снизила свой прогноз роста спроса в этом году на 460 тысяч до 2,64 млн баррелей в сутки, сославшись на возобновление мер по сдерживанию распространения COVID-19 в Китае и высокую инфляцию.

«Опасения роста спроса и усугубления проблем с поставками, вероятно, будут поддерживать волатильность цен на сырьевые товары», — говорят аналитики ANZ Research.

Министерство энергетики США снизило свои ожидания как по производству, так и по спросу в США и во всем мире. Сейчас ожидается рост потребления в США всего на 0,9% в 2023 году по сравнению с предыдущим прогнозом на 1,7%.

Департамент прогнозирует рост потребления во всем мире только на 1,5% по сравнению с предыдущим прогнозом на 2%.

Энергетический рынок также испытывает давление со стороны доллара США, которое в целом укрепилось, в том числе относительно низкодоходных валют, таких как иена.

Обязательство Федеральной резервной системы продолжать повышать процентные ставки для сдерживания высокой инфляции повысило доходность, сделав американскую валюту более привлекательной для иностранных инвесторов.

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