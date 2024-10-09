Недвижимость и $1,5 миллиона наличных: в Хмельницком у депутата горсовета провели обыск — Finance.ua
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Недвижимость и $1,5 миллиона наличных: в Хмельницком у депутата горсовета провели обыск

Криминал
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Недвижимость и $1,5 миллиона наличных: в Хмельницком у депутата горсовета провели обыск
Недвижимость и $1,5 миллиона наличных: в Хмельницком у депутата горсовета провели обыск, Фото: dbr.gov.ua
Государственное бюро расследований обнаружило у депутата Хмельницкого городского совета более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Женщина в своей декларации вообще не указала наличие у нее наличных денег. В то же время, в ходе обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн долларов США в разной валюте.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Следователи Бюро расследуют уголовное производство по сделкам на Хмельницкой таможне во время выполнения соглашений частной компанией, директором которой в настоящее время является депутат.
В настоящее время фигурантка задержана по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368−5 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.
По материалам:
Finance.ua
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