Недорогой молодежный электрокроссовер Toyota показали до премьеры (видео) — Finance.ua
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Недорогой молодежный электрокроссовер Toyota показали до премьеры (видео)

Технологии&Авто
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Недорогой молодежный электрокроссовер Toyota показали до премьеры (видео)
Недорогой молодежный электрокроссовер Toyota показали до премьеры (видео)
Электрическую линейку Toyota скоро пополнит новая модель bZ3X. Молодежный куп-кроссовер должен быть презентован в 2024 году, а пока на официальной странице Toyota в соцсети X (ранее известной как Twitter) появилось видео с ним.
В ролике электромобиль Toyota bZ3X рассекречен частично — показана только задняя его часть с заостренным спойлером и фонарями на всю ширину кузова. Впрочем, по видео заметно, что серийная модель практически не отличается от прошлогоднего концепт-кара Toyota bZ Compact SUV.
Внешность Toyota bZ Compact SUV разрабатывали во французской дизайн-студии — там же «рисовали» и кроссовер Toyota C-HR второго поколения. У него выраженный «нос», тоненькие диодные фары и купевидная крыша, а ручки задней дверцы спрятаны в стойках.
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Салон Toyota bZ3X еще не показали, но вряд ли серийная модель сохранит минималистский стиль концепт-кара.
Недорогой молодежный электрокроссовер Toyota показали до премьеры (видео)
Электромобиль Toyota будет построен на платформе e-TNGA, как и другие модели семейства bZ. Он может получить силовые установки на 204 и 218 л.с. от старшей модели Toyota bZ4X. Запас хода будет составлять не менее 400 км. Ожидается, что кроссовер будет доступнее bZ4X.
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По материалам:
Фокус
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