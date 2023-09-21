GAC показала гибридный кроссовер в стиле Toyota с запасом хода 1215 км (фото) — Finance.ua
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GAC показала гибридный кроссовер в стиле Toyota с запасом хода 1215 км (фото)

Технологии&Авто
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GAC показала гибридный кроссовер в стиле Toyota с запасом хода 1215 км (фото)
GAC показала гибридный кроссовер в стиле Toyota с запасом хода 1215 км (фото)
Модельный ряд GAC Trumpchi пополнил гибридный кроссовер ES9. Новинка получила агрессивный дизайн, богатое оснащение и большой запас хода. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
Впереди Trumpchi ES9 расположены L-образные фары и массивная хромированная решетка радиатора. На бампере есть противотуманные фары и воздухозаборники.
Сзади установлены вертикальные светодиодные фонари. На крышке багажника разместили функциональный отсек для хранения вещей.

Габариты Trumpchi ES9:

  • длина — 5110 мм;
  • ширина — 1976 мм;
  • высота — 1780 мм;
  • колесная база — 2920 мм.
GAC показала гибридный кроссовер в стиле Toyota с запасом хода 1215 км (фото)
Trumpchi ES9 доступен в пяти цветах кузова, включая черный, белый, зеленый, серый и серебристый. Также можно выбрать один из двух вариантов отделки — «Traveler» и «Dragon Wings».
Интерьер предлагается в 3-х вариантах цветового дизайна. Внутри разместили 14,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймовую приборную панель.
GAC показала гибридный кроссовер в стиле Toyota с запасом хода 1215 км (фото)
Trumpchi ES9 оснащен гибридной силовой установкой с 2,0-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 340 л.с. Она дополнена аккумуляторной батареей емкостью 25,57 кВтч, которая обеспечивает запас хода на электротяге до 143 км. Общий запас хода составляет 1215 км.
Новинка поступит в продажу в Китае уже с 1 октября. Начальная стоимость составит менее 300 000 юаней (41 100 долларов).
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По материалам:
Фокус
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