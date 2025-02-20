Небоскреб на Мэдисон-авеню может быть продан за $1,1 млрд — Finance.ua
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Небоскреб на Мэдисон-авеню может быть продан за $1,1 млрд

Фондовый рынок
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В Нью-Йорке офисное здание на Мангеттене, расположенное на Мэдисон-авеню между 56-й и 57-й улицами, могут выставить на продажу со стартовой ценой примерно $1,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Здание принадлежит пенсионному фонду State Teachers Retirement System of Ohio. Представители фонда не ответили на запрос о комментарии.
Небоскреб высотой 184 метра, насчитывающий 41 этаж, известен как «здание IBM», так как долго здесь находились офисы этой IT-компании. Арендаторами помещений в здании являются многие известные компании — в частности, четыре этажа занимает LVMH.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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