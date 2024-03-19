Неанонсированный Moto G64 5G появился в Google Play Console: характеристики — Finance.ua

Неанонсированный Moto G64 5G появился в Google Play Console: характеристики Сегодня 02:35 — Фондовый рынок

Неанонсированный Moto G64 5G появился в Google Play Console: характеристики

В последнее время Motorola обогащает свое портфолио смартфонов, в частности, семейство Moto G, представив Moto G Power 5G (2024) и Moto G (2024).

Компания также дразнит своими будущими устройствами Edge 50 Pro и Edge 50 Fusion, которые могут быть представлены уже 3 апреля. Между тем еще одно устройство Moto G, похоже, прокладывает себе путь на рынок, вероятно, без особых фанфар.

Motorola Moto G64 5G недавно был замечен на консоли Google Play вместе с некоторыми важными деталями. Судя по всему, он будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 7020 — 5G, 6-нм чипе с 2023 года, который по сути является ребрендингом Dimensity 930. Он имеет два ядра Cortex-A78 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и еще 6 ядер Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, а также графический процессор IMG BXM-8−256. В Google Play Console есть два варианта Moto G64y — с 8 ГБ оперативной памяти и 12 ГБ.

Мы не знаем диагонали дисплея, но знаем его разрешение FullHD+ 1080×2400 пикселей и заявленную плотность пикселей 400 ppi. Из прилагаемого изображения устройства мы также видим, что в дисплее есть отверстие для селфи-камеры. Кнопки регулировки громкости и включения расположены на правой грани телефона.

Стоит отметить, что пару дней назад, возможный Moto G64y 5G с точно такими же характеристиками также был замечен на консоли Google Play, но больше там не появляется. Возможно, список был отредактирован, чтобы отобразить новое имя устройства. Еще предстоит увидеть, чем эта новая модель будет отличаться от прошлогоднего Moto G54, который кажется очень похожим.

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