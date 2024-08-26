Не выдерживает конкуренции: Infiniti снимает с производства свой единственный седан — Finance.ua

Не выдерживает конкуренции: Infiniti снимает с производства свой единственный седан Сегодня 22:23 — Технологии&Авто

Не выдерживает конкуренции: Infiniti снимает с производства свой единственный седан

Компания Infiniti объявила, что 2024 год станет последним для их седана Q50, после чего бренд полностью перейдет на производство только кроссоверов и внедорожников.

Об этом пишет The Truth About Cars.

Эта новость подтверждает ранее ожидаемое завершение производства Q50, который, невзирая на свои привлекательные характеристики, не смог выдержать конкуренцию на рынке. В 2016 году в США было продано 44 007 автомобилей Q50, но к 2023 году это число сократилось до 6201.

Q50, впервые появившийся в 2013 году, оставался популярным среди энтузиастов благодаря своему 300-сильному двигателю V6 и более мощной версии Red Sport 400 с 400 лошадиными силами. Однако модель не смогла удержаться на рынке из-за нехватки современных технологий, что делало ее менее привлекательной в глазах потребителей, привыкших к последним новинкам.

Кроме того, увеличение требований к выбросам и нормы топливной эффективности в США подтолкнули автопроизводителей к производству более крупных и прибыльных внедорожников, оставив седаны, такие как Q50, на заднем плане. Несмотря на то, что седаны могли быть легче и экономичнее, их производство становилось все менее выгодным.

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Прощание с Q50 поднимает вопрос о будущем седанов под маркой Infiniti. Последний прототип, Vision Qe, показывает направление на электрификацию, но маловероятно, что новый седан с традиционным двигателем внутреннего сгорания выйдет на рынок. Снижение доли рынка и предпочтений покупателей роскошных автомобилей, а также общие экономические тенденции свидетельствуют о том, что бренд может полностью отказаться от седанов, сосредоточившись на более прибыльных сегментах.

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НВ По материалам:

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