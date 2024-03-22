Infiniti представила новый флагман QX80 (фото, видео) — Finance.ua
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Infiniti представила новый флагман QX80 (фото, видео)

Технологии&Авто
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Роскошный флагманский трехрядный кроссовер будет показан на Нью-Йоркском международном автосалоне. Модель стала первой, которая получила новый корпоративный дизайн, и поступит в продажу уже летом этого года.
QX80 стал первым представителем концепции дизайна Artistry in Motion в линейке Infinity. Новый внешний стиль, унаследованный флагманским кроссовером, был введен с появлением прототипа QX Monograph.
Infiniti представила новый флагман QX80 (фото, видео)
QX80 оснащен раздельной LED-оптикой спереди и световой полосой сзади, объединяющей фонари, которая имеет более 300 светодиодов. Внутри кроссовер тоже значительно обновился. Салон авто выполнен из премиальных материалов, а главным его украшением являются два 14,3-дюймовых дисплея, один из которых служит приборной водительской панелью, а другой — главным экраном мультимедиа.
Infiniti представила новый флагман QX80 (фото, видео)
Среди других особенностей — система подсветки, имеющая 64 цвета, аудиосистема Klipsch мощностью 600 Вт, с 24 динамиками, четыре из которых размещены на потолке и в подголовниках передних сидений. Также в салоне есть специальный инфракрасный радар, который измеряет температуру тела задних пассажиров и при необходимости активирует климат-контроль, а третий ряд сидений имеет подогрев.
Infiniti представила новый флагман QX80 (фото, видео)
Автомобиль оснастили новым 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 456 л.с. и 699 Нм крутящего момента, работающего в паре с новой девятиступенчатой ​​коробкой передач. QX80 предлагается как с задним, так и с полным приводом и имеет пневматическую подвеску.
Конечно, новый флагман Infiniti оборудован всеми передовыми опциями активной и пассивной безопасности. Кроссовер имеет системы предупреждения о столкновении спереди, автоматического экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов, предупреждение о поперечном движении сзади, мониторинг слепых зон, предупреждение о сходе с полосы движения и предупреждение о слепых зонах прицепа.
Кроме этого, автомобиль обладает активным круиз-контролем и функцией удержания в полосе движения. Стоимость автомобиля в базовой версии в США составляет 82 450 долларов, в то время как топовая версия будет стоить 110 595 долларов.
По материалам:
Телеканал 24
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