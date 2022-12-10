Не только техногиганты: PepsiCo начала увольнять сотрудников — сократят сотни рабочих мест — Finance.ua
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Не только техногиганты: PepsiCo начала увольнять сотрудников — сократят сотни рабочих мест

Фондовый рынок
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Не только техногиганты: PepsiCo начала увольнять сотрудников — сократят сотни рабочих мест
Не только техногиганты: PepsiCo начала увольнять сотрудников — сократят сотни рабочих мест
PepsiCo начала увольнять сотрудников своей штаб-квартиры на Севере Америки. Это свидетельствует о том, что «затягивать пояса» начали не только крупные технологические компании и мировые медиа, но и другие отрасли бизнеса.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным источников The Wall Street Journal, продуктовая компания намерена ликвидировать сотни рабочих мест. Это, в частности, связано с ухудшением макроэкономических показателей и растущими затратами на производство.
Отмечается, что массовые сокращения будут касаться не только североамериканского бизнеса компании по производству напитков в Перчейге, штат Нью-Йорк. Так, Pepsi также намерена ликвидировать рабочие места в подразделении по производству снеков и фасованных продуктов, штаб-квартиры которого расположены в Чикаго и Плейно, Техас.
В служебной записке, разосланной сотрудникам, PepsiCo сообщает, что увольнения происходят с целью упрощения организации и более эффективной работы. По словам источников WSJ, больше сокращений произойдет именно в подразделении по производству напитков, поскольку бизнес по производству снеков уже урезал рабочие места в рамках программы добровольного выхода на пенсию.
К слову, в октябре PepsiCo отчитывалась о квартальном скачке продаж и прибыли. В то же время компания тогда же заявила, что осуществляет сокращение расходов, чтобы компенсировать давление на собственные доходы и выдержать ухудшение макроэкономических условий в нынешних реалиях.
По материалам:
Телеканал 24
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