Не только «Січ»: 12 банков Украины оказались на грани банкротства — Forbes Сегодня 12:04 — Кредит&Депозит

Не только «Січ»: 12 банков Украины оказались на грани банкротства — Forbes

Банк «Січ» стал первым банком, который признали неплатежеспособным за неуплату процентов по рефинансированию НБУ (в сумме 67,5 млн грн). Кроме того, за кредиты рефинансирования банк покупал ОВГЗ с доходностью 10–10,5% годовых. До повышения учетной ставки до 25% такая схема давала 4% маржи, а после стала убыточной, пишет Forbes.

При этом в Украине целый ряд банков сильно зависит от рефинансирования и использует заработок на ОВГЗ. По данным на начало июня, таких банков было 13 (включая «Січ»):

Авангард;

Аккордбанк;

Альянс;

Банк 3/4;

Индустриалбанк;

Коммерческий индустриальный банк;

Кристалбанк;

Метабанк;

Первый инвестиционный банк;

РВС банк;

Скай Банк;

Украинский банк реконструкции и развития

Их рефинансирование составляет более трети обязательств, а ОВГЗ — более трети активов, т.е. они находятся в зоне риска. Как пояснил эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз, «Аккорд», «Альянс» и «Авангард» вряд ли уйдут с рынка, а вот у остальных финучреждений могут возникнуть серьезные затруднения.

«Это (покупка ОВГЗ за рефинанс. — Ред.) ситуативный заработок, который был возможен во времена ковида и до июня-2022. Сейчас банки на этом теряют», — объяснил Дубогрыз.

Он не считает, что продажа банками ОВГЗ решит проблему. Бумаги на вторичном рынке можно реализовать только со скидкой 15-18%. Вырученных таким образом денег может не хватить на погашение рефинансирования НБУ.

Справка Finance.ua:

банк «Січ» признали неплатежеспособным 9 августа;

В НБУ считают, что деятельность банка характеризовалась некачественной системой корпоративного управления, неэффективной бизнес-моделью, осуществлением рисковых операций.

Обозреватель По материалам:

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