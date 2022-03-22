Не стоит заранее рассчитывать на передачу Украине замороженных в США российских $300 млрд — Рашкован — Finance.ua
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Не стоит заранее рассчитывать на передачу Украине замороженных в США российских $300 млрд — Рашкован

Сегодня 06:12Казна и Политика
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Не стоит заранее рассчитывать на передачу Украине замороженных в США российских $300 млрд — РашкованНе стоит заранее рассчитывать на передачу Украине замороженных в США российских $300 млрд — Рашкован
Украина может получить на восстановление страны $300 млрд замороженных в США российского Госрезерва, но для этого необходимо изменить законодательство Соединенных Штатов Америки.
Об этом в интервью НП заявил заместитель исполнительного директора Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислав Рашкован.
По его словам, санкции, наложенные на Россию, беспрецедентны, в том числе потому, что они наложены на российский центробанк.
Рашкован отметил, что российский центробанк, как и многие другие главные банки, держал часть своих резервов за пределами страны.
«Именно к ним для россии сегодня ограничен доступ, они просто обездвижены. Юридически эти деньги не наши. Для того, чтобы они стали нашими, еще придется хорошо поработать, но это будет работа в верном направлении, тем более во всех возможных вариантах россия вряд ли получит доступ к этим деньгам в ближайшее время», — рассказал эксперт.
Рашкован подчеркнул, что сегодняшнее законодательство США юридически не позволяет передать хранящиеся резервы одной страны на помощь другой.
«Возможно, удастся изменить законодательство США, и мы над этим тоже думаем. Но для Америки это щепетильный и непростой вопрос: все центральные банки мира хранят часть своих резервов в США. Если такой прецедент с россией случится, то многие побоятся делать это в дальнейгем» , — объяснил Рашкован.
Ранее советник президента Украины Олег Устенко во время телемарафона заявил, что $300 млрд госрезерва россии, замороженные в США, могут быть зарезервированы для Украины.
«Есть 300 млрд долларов, которые уже зарезервированы для нас. Это средства от Центрального банка россии, которые находятся на счетах за пределами россии и поступают к нам. Это средства, которые будут дополнительно поступать в фонд от арестованного имущества российской так называемой элиты, которое в дальнейшем будет продаваться на рынке», — рассказал Устенко.
По материалам: Діло
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