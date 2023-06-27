Не похоже ни на Фукусиму, ни на Чернобыль: эксперт о возможном подрыве ЗАЭС — Finance.ua

Не похоже ни на Фукусиму, ни на Чернобыль: эксперт о возможном подрыве ЗАЭС Сегодня 20:09

В случае теракта, который оккупанты могут устроить на ЗАЭС, ситуация, которая может сложиться, будет отличаться от тех, которые были после взрыва на ЧАЭС и Фукуссиме.

Об этом заявила кандидат биологических наук, старшая научная сотрудница Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Елена Паренюк, отметив при этом, что в Украине маловероятны повторения обеих трагедий, сообщает « УП. Жизнь ».

По словам ученой, стандарты эксплуатации атомной станции, в частности ЗАЭС, содержат разные сценарии вероятных катастроф. Это утрата охладителей, взрыв генераторных установок, землетрясение и даже падение на станцию ​​самолета.

Паренюк подчеркнула, что алгоритм действий в таких ситуациях разный, именно этим и объясняется множество советов о том, что делать в случае катастрофы.

Эксперт уверяет, что при взрыве на ЗАЭС второго Чернобыля не будет. Энергоблоки Запорожской АЭС гораздо лучше защищены, чем в Чернобыле. Реакторы станции накрыты саркофагами, как и Чернобыльский после взрыва, только значительно лучше. Также на ЗАЭС другие конструкции реакторов.

В Фукусиме к моменту аварии станция потеряла внешнее питание, однако перейти на автономное не смогла, потому что генераторы затопило. В результате этого откачивавшие воду помпы перестали работать, а радионуклиды стали выходить наружу. Все это произошло из-за землетрясения.

Паренюк отмечает, что такой сценарий у нас вероятен, поскольку россияне постоянно обесточивают ЗАЭС. За время войны станция уже 7 раз теряла внешнее питание, однако переход на автономное происходил стабильно.

«Дизельные генераторы выдерживали. Ведь на всех станциях применен так называемый «фукусимский пакет улучшений», — говорит эксперт, отмечая при этом, что сейчас на ЗАЭС приостановлено и охлаждено 5 реакторов. Перегрет только один, однако он был остановлен в сентябре 2022 года.

«В Фукусиме на момент землетрясения все реакторы производили энергию. Остановлены они были только после того, как сработала аварийная защита реакторов, которая отключила их», — говорит Паренюк.

Эксперт подчеркнула, что поскольку станция не работает, радиоактивного йода на ЗАЭС нет, поэтому и йодная профилактика в случае взрыва не нужна.

Йодная профилактика — это насыщение щитовидной железы стабильным йодом для предотвращения поглощения ею радиоактивных изотопов йода и предотвращения ее облучения.

Однако, по словам эксперта, ни один сценарий событий на ЗАЭС не нуждается в ее проведении.

Паренюк также отметила, что в случае теракта на ЗАЭС выброс других радионуклидов не исключается. Однако в каких объемах и на какой территории — будет известно только после катастрофы, если она произойдет.

Эксперт советует читать официальные источники и выполнять распоряжения властей.

Самая большая вероятная угроза, по ее мнению, заключается в возможном загрязнении воды. Ученая сравнивает выброс радионуклидов с рассыпанной солью. Если это произойдет на промплощадке ЗАЭС, то «соль» можно будет собрать там же, однако если пойдет дождь и смоет ее в реку, там вода также станет радиоактивной «рапой».

Поэтому первый совет для людей, проживающих в ближайшей к ЗАЭС зоне: в случае катастрофы не пить воду из Днепра.

По словам эксперта, воду, в том числе техническую, лучше заготовить заранее. В случае аварии пользоваться можно будет только водой из артезианских скважин.

Паренюк также советует заготовить на первые несколько суток еду в закрытых контейнерах, а также подготовить перчатки и респираторы.

Что касается дальнейших последствий, то, по ее словам, все будет зависеть от того, что именно произойдет на станции: взрыв или просто утечка опасных веществ. От этого будет зависеть, какой будет территория распространения загрязненной воды. Если она инфильтрируется в грунтовые воды, то на определенных территориях нельзя будет использовать выращенные там сельскохозяйственные культуры. Однако, чтобы выяснить это, нужно делать пробы и исследования, ведь есть шанс, что она не выйдет за пределы так называемой защитной зоны, где запрещено что-либо выращивать.

«У нас уже есть опыт Чернобыля. Мы знаем, как выращивать урожай на загрязненных территориях без рисков для здоровья потребителя. В Японии уже вернули более 90% загрязненных земель в сельскохозяйственное использование. Да, конечно, если что произойдет, на загрязненных территориях будет не просто жить, однако это однозначно не конец света», — говорит Паренюк.

УНІАН По материалам:

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