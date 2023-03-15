Не платите за «металлолом»: как проверить перед покупкой, было ли авто в ДТП — Finance.ua

Не платите за «металлолом»: как проверить перед покупкой, было ли авто в ДТП 15.03.2023, 00:01 — Технологии&Авто

Перед тем как покупать подержанный автомобиль, стоит проверить, не попадал ли он в ДТП, чтобы потом не иметь неприятных последствий. О том, как проверить авто на предмет участия в ДТП, рассказываем далее.

Проверка состоит из двух этапов: визуальный осмотр и проверка по VIN-коду и номеру регистрации.

обратить внимание на несколько визуальных признаков, которые дают понять, была ли машина в аварии или нет. Среди них такие: Прежде всего нужно, которые дают понять, была ли машина в аварии или нет. Среди них такие:

нарушена геометрия кузова,

толщина и цвет краски,

нестандартные или неокрашенные детали,

несовпадение даты выпуска фар и стекла,

следы ржавчины и коррозии.

Между тем, более подробной информации об автомобиле можно узнать с помощью VIN-кода, в частности получить следующие данные:

страны и год выпуска,

марка и модель,

количество предыдущих владельцев,

нахождение авто в розыске,

участие в ДТП (если машина была в ДТП, то такая проверка предоставит информацию о месте аварии, дате и полученных повреждениях).

Также можно воспользоваться сервисами iGov.org.ua, opendatabot.ua, E-CSDD (авто Латвии), HistoriaPojazdu.gov.ua (польский официальный сайт проверки авто), Regitra (авто из Литвы), CarFax и AutoCheck (США).

Чтобы чувствовать себя безопасно и не беспокоиться, что что-то может выйти из строя, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. Она включает в себя эвакуацию при ДТП или при поломке, замену поврежденных колес, запуск двигателя, доставку горючего, аварийное открытие двери и даже оплату такси, гостиницы и т.д.

Апостроф По материалам:

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