Не платите за «металлолом»: как проверить перед покупкой, было ли авто в ДТП — Finance.ua

Не платите за «металлолом»: как проверить перед покупкой, было ли авто в ДТП
Перед тем как покупать подержанный автомобиль, стоит проверить, не попадал ли он в ДТП, чтобы потом не иметь неприятных последствий. О том, как проверить авто на предмет участия в ДТП, рассказываем далее.
Проверка состоит из двух этапов: визуальный осмотр и проверка по VIN-коду и номеру регистрации.
Прежде всего нужно обратить внимание на несколько визуальных признаков, которые дают понять, была ли машина в аварии или нет. Среди них такие:
- нарушена геометрия кузова,
- толщина и цвет краски,
- нестандартные или неокрашенные детали,
- несовпадение даты выпуска фар и стекла,
- следы ржавчины и коррозии.
Между тем, более подробной информации об автомобиле можно узнать с помощью VIN-кода, в частности получить следующие данные:
- страны и год выпуска,
- марка и модель,
- количество предыдущих владельцев,
- нахождение авто в розыске,
- участие в ДТП (если машина была в ДТП, то такая проверка предоставит информацию о месте аварии, дате и полученных повреждениях).
Также можно воспользоваться сервисами iGov.org.ua, opendatabot.ua, E-CSDD (авто Латвии), HistoriaPojazdu.gov.ua (польский официальный сайт проверки авто), Regitra (авто из Литвы), CarFax и AutoCheck (США).
Чтобы чувствовать себя безопасно и не беспокоиться, что что-то может выйти из строя, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. Она включает в себя эвакуацию при ДТП или при поломке, замену поврежденных колес, запуск двигателя, доставку горючего, аварийное открытие двери и даже оплату такси, гостиницы и т.д.
Заказать поддержку Finance.ua Assistance
Поделиться новостью