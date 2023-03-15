Не платите за «металлолом»: как проверить перед покупкой, было ли авто в ДТП — Finance.ua
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Не платите за «металлолом»: как проверить перед покупкой, было ли авто в ДТП

Технологии&Авто
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Перед тем как покупать подержанный автомобиль, стоит проверить, не попадал ли он в ДТП, чтобы потом не иметь неприятных последствий. О том, как проверить авто на предмет участия в ДТП, рассказываем далее.
Проверка состоит из двух этапов: визуальный осмотр и проверка по VIN-коду и номеру регистрации.
Прежде всего нужно обратить внимание на несколько визуальных признаков, которые дают понять, была ли машина в аварии или нет. Среди них такие:
  • нарушена геометрия кузова,
  • толщина и цвет краски,
  • нестандартные или неокрашенные детали,
  • несовпадение даты выпуска фар и стекла,
  • следы ржавчины и коррозии.
Между тем, более подробной информации об автомобиле можно узнать с помощью VIN-кода, в частности получить следующие данные:
  • страны и год выпуска,
  • марка и модель,
  • количество предыдущих владельцев,
  • нахождение авто в розыске,
  • участие в ДТП (если машина была в ДТП, то такая проверка предоставит информацию о месте аварии, дате и полученных повреждениях).
Также можно воспользоваться сервисами iGov.org.ua, opendatabot.ua, E-CSDD (авто Латвии), HistoriaPojazdu.gov.ua (польский официальный сайт проверки авто), Regitra (авто из Литвы), CarFax и AutoCheck (США).
Чтобы чувствовать себя безопасно и не беспокоиться, что что-то может выйти из строя, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. Она включает в себя эвакуацию при ДТП или при поломке, замену поврежденных колес, запуск двигателя, доставку горючего, аварийное открытие двери и даже оплату такси, гостиницы и т.д.

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По материалам:
Апостроф
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