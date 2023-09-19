Не нуждается в зарядке: в Нидерландах создали инновационный электромобиль (фото) — Finance.ua

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Не нуждается в зарядке: в Нидерландах создали инновационный электромобиль (фото)

Технологии&Авто
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Не нуждается в зарядке: в Нидерландах создали инновационный электромобиль (фото)
Не нуждается в зарядке: в Нидерландах создали инновационный электромобиль (фото)
В Нидерландах был разработан необычный электромобиль Stella Terra с солнечными батареями. Прототип модели уже проходит испытание. Об этом сообщается на сайте команды Solar Team Eindhoven.
Эта команда прославилась созданием гоночных автомобилей на солнечных батареях. Они четыре раза подряд побеждали в соревнованиях World Solar Challenge в Австралии и не раз демонстрировали свои возможности в различных автопробегах.
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Теперь же в Solar Team Eindhoven решили сделать первый шаг от гоночных прототипов к серийному авто. Stella Terra — это небольшой четырехместный электрокар весом всего 1200 кг. У него обтекаемый силуэт с вытянутой задней частью.
Не нуждается в зарядке: в Нидерландах создали инновационный электромобиль (фото)
Характеристики Stella Terra пока полностью не разглашаются. Электромобиль способен развить 145 км/ч. Расположенные на капоте и крыше солнечные батареи обеспечивают запас хода в 630 км при полном заряде батарей, что позволяет не подключать авто к электросети. Зарядка происходит как на ходу, так и во время стоянки (в этом случае солнечные панели раскладываются и увеличивают площадь).
Не нуждается в зарядке: в Нидерландах создали инновационный электромобиль (фото)
Новый Stella Terra уже прошёл первые тесты в Нидерландах. Следующий этап — испытание в Марокко в октябре: электрокар проедет 1000 км и финиширует в пустыне Сахара.
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Фокус
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