Не нуждается в зарядке: в Нидерландах создали инновационный электромобиль (фото) — Finance.ua

Не нуждается в зарядке: в Нидерландах создали инновационный электромобиль (фото) Сегодня 23:05 — Технологии&Авто

Не нуждается в зарядке: в Нидерландах создали инновационный электромобиль (фото)

В Нидерландах был разработан необычный электромобиль Stella Terra с солнечными батареями. Прототип модели уже проходит испытание. Об этом сообщается на сайте команды Solar Team Eindhoven.

Эта команда прославилась созданием гоночных автомобилей на солнечных батареях. Они четыре раза подряд побеждали в соревнованиях World Solar Challenge в Австралии и не раз демонстрировали свои возможности в различных автопробегах.

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Теперь же в Solar Team Eindhoven решили сделать первый шаг от гоночных прототипов к серийному авто. Stella Terra — это небольшой четырехместный электрокар весом всего 1200 кг. У него обтекаемый силуэт с вытянутой задней частью.

Характеристики Stella Terra пока полностью не разглашаются. Электромобиль способен развить 145 км/ч. Расположенные на капоте и крыше солнечные батареи обеспечивают запас хода в 630 км при полном заряде батарей, что позволяет не подключать авто к электросети. Зарядка происходит как на ходу, так и во время стоянки (в этом случае солнечные панели раскладываются и увеличивают площадь).

Новый Stella Terra уже прошёл первые тесты в Нидерландах. Следующий этап — испытание в Марокко в октябре: электрокар проедет 1000 км и финиширует в пустыне Сахара.

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Фокус По материалам:

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