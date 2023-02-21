Не хватает миллиардов долларов: В Минфине назвали сумму дополнительного внешнего финансирования — Finance.ua
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Не хватает миллиардов долларов: В Минфине назвали сумму дополнительного внешнего финансирования

Казна и Политика
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Не хватает миллиардов долларов: В Минфине назвали сумму дополнительного внешнего финансирования
Не хватает миллиардов долларов: В Минфине назвали сумму дополнительного внешнего финансирования
В 2023 году потребность в дополнительном внешнем финансировании для покрытия дефицита государственного бюджета Украины составляет 10 млрд долларов. Украина надеется получить программу с МВФ.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.
Марченко во время встречи с директором-распорядительницей МВФ Кристалиной Георгиевой в Киеве 20 февраля заявил, что открытие полноценной долгосрочной программы с МВФ будет способствовать уменьшению дефицита бюджета, поддержанию макроэкономической и финансовой стабильности. Помимо прямого привлечения средств от МВФ это будет способствовать мобилизации поддержки от других доноров.
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По данным пресс-службы, стороны обсудили результаты миссии Фонда по пересмотру мониторинговой программы, которая состоялась в Варшаве с 13 по 17 февраля, а также перспективы создания новой полноценной программы сотрудничества при поддержке МВФ.
«На прошлой неделе во время миссии МВФ мы достигли договоренности на уровне экспертов о пересмотре Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров Фонда. В этом контексте мы рассчитываем на начало обсуждения полноценной программы при поддержке МВФ, что будет способствовать обеспечению приоритетных, в частности, гуманитарных и социальных расходов бюджета в 2023 году», — отметил Марченко.

Читайте также: Как Украина будет сотрудничать с МВФ в 2023 году

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с главой МВФ Кристиной Георгиевой в Киеве 20 февраля заявил, что Украина хочет получить от Международного валютного фонда новую программу на 15 миллиардов долларов.
По материалам:
Finance.ua
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