Не делали 15 лет: банкам США придется повышать ставки по депозитам — Finance.ua

Не делали 15 лет: банкам США придется повышать ставки по депозитам

Американские банки вынуждены делать то, чего они не делали уже 15 лет: бороться за депозиты, ведь после нескольких лет получения мизерных процентов вкладчики открывают для себя более выгодные варианты, такие как казначейские счета и фонды денежных рынков, по мере того как Федеральная резервная система повышает базовые процентные ставки.

Как пишет Bloomberg, этот сдвиг настолько явный, что в прошлом году коммерческие банковские депозиты упали впервые с 1948 года, так как чистые снятия составили 278 миллиардов долларов, согласно данным Федеральной корпорации по страхованию вкладов.

Чтобы остановить отток депозитов, банки, наконец, начали поднимать свои ставки с крайне низких уровней, особенно по депозитным сертификатам (CDs).



Более десятка американских банков, включая Capital One Financial Inc., теперь предлагают годовую процентную доходность в 5% на CDs сроком около года, что было невозможно представить два года назад.

Даже крупные банки ощущают давление. В Wells Fargo & Co. CDs сроком на 11 месяцев теперь приносят 4%.

Рост процентных ставок на CDs и другие банковские депозиты оказался выгодным для потребителей и бизнеса, но стал дорогой ценой для американской банковской отрасли, которая готовится к замедлению кредитования и большему списанию долгов, говорит аналитик Barclays Plc Джейсон Голдберг.

А для мелких региональных и коммерческих банков потеря депозитов может быть серьезной и оказывать значительное влияние на прибыль.

Самые крупные банки могут позволить себе медленное повышение ставок просто потому, что у них все еще относительно высокий уровень депозитов.

В целом, средняя ставка по годовому CDs в Штатах составляет примерно 1,5%. Это на 0,25% больше, чем за неделю до того, как ФРС начала повышать ставки год назад, но все еще значительно ниже уровня инфляции.

Тем не менее, банки испытывают все большее давление в плане увеличения ставок, что повысит стоимость фондирования и снизит размер прибыли.

По данным Barclays, средний банк с крупной капитализацией может ожидать, что рост чистого процентного дохода, показателя прибыли от кредитования, замедлится до 11% в этом году с 22% в прошлом году.

Для вкладчиков CDs популярны, потому что они обычно предлагают самые высокие ставки. Для банков это способ заблокировать финансирование на определенный период времени, в отличие от расчетных или сберегательных счетов.

Рост ставок по депозитным сертификатам привел к огромному росту продаж продукта: общий объем CDs составил 1,7 трлн долларов в банковской индустрии США в четвертом квартале, по сравнению с 1,49 трлн долларов в третьем.

По данным S&P, это самый крупный квартальный рост за по крайней мере два десятилетия.

«Деньги действительно проснулись в конце лета — банки почувствовали необходимость получить финансирование в большом объеме», — сказал аналитик S&P Global Натан Стоволл.

Депозитные сертификаты — это всего лишь один из способов финансирования банками самих себя, но затраты на финансирование в целом растут по мере того, как Федеральная резервная система повышает ставки.

Давление также очевидно на рынке федеральных фондов, где банки кредитуют друг друга на короткие сроки.

Ставки там выросли до максимума с ноября 2007 года, а объем торгов достиг семилетнего максимума.

