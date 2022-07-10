Не будут штрафовать: ВРУ приняла закон в защиту бизнеса — Finance.ua

Не будут штрафовать: ВРУ приняла закон в защиту бизнеса
8 июля в Верховной Раде приняли за основу с сокращением срока подготовки законопроект в поддержку украинского бизнеса в условиях войны.
Документ № 7378 предусматривает освобождение предпринимателей от ответственности за нарушение сроков обнародования финансовой отчетности в период действия военного положения.
Проще говоря, представителей бизнеса во время войны и в течение трех месяцев после ее завершения не будут штрафовать за просроченную отчетность. Однако по завершении военного положения в течение трех месяцев бизнес должен будет обнародовать такие документы.
Нововведения касаются следующих документов:
- годовой консолидированной финансовой отчетности;
- аудиторских отчетов;
- отчетов об управлении;
- консолидированных отчетов об управлении;
- отчетов о платежах в пользу государства;
- консолидированных отчетов о платежах в пользу государства.
Гранты на собственный бизнес
В конце июня в правительстве заявили о новой программе поддержки «єРобота», в рамках которой микропредприниматели могут получить гранты на запуск собственного дела. Всего за год намерены выдать 20 тыс. грантов.
Если человек имеет четкий бизнес-план, его можно подать на рассмотрение профильной комиссии вместе с заявкой на участие. Представители Ощадбанка и Государственного центра занятости проверят его соответствие требованиям и выдадут деньги, если все подходит.
Ограничений в сфере деятельности нет — это может быть салон красоты, автомойка, швейный цех или монтажные работы. На один проект могут выдать до 250 тыс. грн, которые поступят на специальную карту в банке, и потратить их можно будет только по назначению — на оплату сырья, материалов, аренду и т.д.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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