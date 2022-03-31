НБУ запустил сайт о работе финансовой системы во время войны — Finance.ua

НБУ запустил сайт о работе финансовой системы во время войны

Сегодня 14:41 — Казна и Политика

31 марта Национальный банк Украины представил сайт «Финансовая оборона Украины», на котором рассказывает об особенностях предоставления финансовых услуг банками и небанковскими финансовыми учреждениями во время войны.

Об этом сообщили в НБУ.

На сайте собраны основные вопросы, которые сейчас возникают у потребителей финансовых услуг, и исчерпывающие ответы на них от регулятора.

Сайт состоит из шести основных разделов:

гривна,

иностранная валюта,

карты, кредиты,

депозиты,

страхование и дополнительного седьмого, на котором собраны вопросы предоставления остальных финансовых услуг.

«24 февраля для обеспечения надежного и стабильного функционирования финансовой системы страны во время войны Национальный банк изменил правила предоставления отдельных финансовых услуг, ввел административные ограничения. Эти изменения были не единственными. На сайте и в социальных сетях НБУ мы информируем граждан обо всех нововведениях, которые начали действовать в период войны. Дополнительно для удобства граждан мы решили разработать сайт, на котором будет собрана вся информация о последних изменениях на рынке финансовых услуг», — отметила директор Департамента коммуникаций Национального банка Украины Галина Калачева.

На сайте можно узнать, в частности, о лимитах на операции с иностранной и национальной валютой во время действия военного положения в Украине, о покупке и продаже иностранной валюты, вывозе ценностей за границу. Также там можно получить информацию о том, как перевыпустить платежную карту, что делать с кредитом, если нет возможности его платить, можно ли забрать депозит, как уберечься от платежного мошенничества, можно ли получить выплаты по страховым случаям, как работают отделения банков и другое.

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