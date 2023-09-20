НБУ запретит банкам кредитовать неэкологичные проекты — Finance.ua

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НБУ запретит банкам кредитовать неэкологичные проекты

Фондовый рынок
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НБУ запретит банкам кредитовать неэкологичные проекты
НБУ запретит банкам кредитовать неэкологичные проекты
НБУ планирует внедрить новые стресс-тесты банков на экологические риски. Банки спустя несколько лет не смогут кредитовать неэкологичный бизнес.
«Сначала мы должны оценить ESG-риски в банковском секторе», — заявила на ежегодном международном форуме International Sustainability Forum 2023 первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова.
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«Далее будем делать стресс-тесты ESG-рисков. Должны выяснить, как на бизнес клиентов банков повлияют эти риски. А дальше это влияет на устойчивость банка и его капитал. Нужно, чтобы ресурсы выделялись только на проекты ESG. Мы будем создавать условия, чтобы банки не кредитовали такие рисковые проекты, или цена кредитов для них была очень высокой», — сказала замглавы НБУ.
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В январе 2024 года НБУ составит опросник ESG рисков в банковском секторе. А на второй квартал 2024 года НБУ запланировал проработку результатов опросника по ESG рисков в банковском секторе и анализ внедрения таксономии (кодов КВЭД устойчивой деятельности) с целью определения подходов к введению требований или рекомендаций по управлению банками ESG рисками и раскрытию информации по ним.

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По материалам:
Фінансовий клуб
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