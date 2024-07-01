НБУ за последний месяц сократил продажу долларов из резервов для поддержки гривны — Finance.ua

НБУ за последний месяц сократил продажу долларов из резервов для поддержки гривны Сегодня 11:12 — Валюта

НБУ за последний месяц сократил продажу долларов из резервов для поддержки гривны

Национальный банк Украины в июне 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2,986 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Это на 2,9% меньше, чем в мае (3,072 млн долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 14,170 млрд долларов.

В июне Украина получила 1,9 млрд евро (около 2,03 млрд долларов) международной помощи (транш Еврокомиссии о программе по программе Ukraine Facility). Таким образом, с начала года помощь достигла 13,85 млрд долларов.

В результате расходы НБУ на поддержку курса гривны были немного больше, чем помощь Киеву. Однако в ближайшие дни поступит транш МВФ на 2,2 млрд долларов, что перекроет объем интервенций.

Однако в июне международные резервы Украины снова сократятся.

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