НБУ за последний месяц сократил продажу долларов из резервов для поддержки гривны — Finance.ua
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НБУ за последний месяц сократил продажу долларов из резервов для поддержки гривны

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НБУ за последний месяц сократил продажу долларов из резервов для поддержки гривны
НБУ за последний месяц сократил продажу долларов из резервов для поддержки гривны
Национальный банк Украины в июне 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2,986 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Это на 2,9% меньше, чем в мае (3,072 млн долларов).
НБУ за последний месяц сократил продажу долларов из резервов для поддержки гривны
С начала года НБУ продал на межбанке 14,170 млрд долларов.
НБУ за последний месяц сократил продажу долларов из резервов для поддержки гривны
В июне Украина получила 1,9 млрд евро (около 2,03 млрд долларов) международной помощи (транш Еврокомиссии о программе по программе Ukraine Facility). Таким образом, с начала года помощь достигла 13,85 млрд долларов.
В результате расходы НБУ на поддержку курса гривны были немного больше, чем помощь Киеву. Однако в ближайшие дни поступит транш МВФ на 2,2 млрд долларов, что перекроет объем интервенций.
Однако в июне международные резервы Украины снова сократятся.
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По материалам:
РБК-Україна
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