НБУ за последний месяц сократил на 20% продажу валюты из резервов — Finance.ua

НБУ за последний месяц сократил на 20% продажу валюты из резервов Сегодня 10:34 — Валюта

Национальный банк Украины (НБУ) в течение февраля 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 27,7 млн долларов и продал 2 458,7 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 2 431,0 млн долларов.

Об этом сообщает НБУ

Таким образом, НБУ сократил продажу валюты на межбанке на 21,1% по сравнению с январем, когда центробанк продал 3 082,1 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 56,2 млн долларов и продал 5 569,3 млн долларов. Отрицательное сальдо достигло 5 513,1 млн долларов.

Отметим, НБУ за декабрь 2022 года увеличил продажу валюты из резервов вдвое до 3,16 млрд долларов. В целом за 2022 год НБУ продал 24,95 млрд долларов. Этот объем — рекордный и несравнимым с предыдущими годами.

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