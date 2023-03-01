НБУ за последний месяц сократил на 20% продажу валюты из резервов — Finance.ua
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НБУ за последний месяц сократил на 20% продажу валюты из резервов

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Национальный банк Украины (НБУ) в течение февраля 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 27,7 млн долларов и продал 2 458,7 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 2 431,0 млн долларов.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, НБУ сократил продажу валюты на межбанке на 21,1% по сравнению с январем, когда центробанк продал 3 082,1 млн долларов.
С начала года НБУ купил на межбанке 56,2 млн долларов и продал 5 569,3 млн долларов. Отрицательное сальдо достигло 5 513,1 млн долларов.
НБУ за последний месяц сократил на 20% продажу валюты из резервов
Отметим, НБУ за декабрь 2022 года увеличил продажу валюты из резервов вдвое до 3,16 млрд долларов. В целом за 2022 год НБУ продал 24,95 млрд долларов. Этот объем — рекордный и несравнимым с предыдущими годами.

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По материалам:
РБК-Україна
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