НБУ за неделю продал на межбанке более $469,4 миллиона — Finance.ua
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НБУ за неделю продал на межбанке более $469,4 миллиона

Валюта
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Национальный банк Украины на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке продал 469,4 млн дол. США и купил 0,85 млн дол. США.
Как передает Укринформ, подобные результаты валютных интервенций обнародованы на сайте Нацбанка.
Согласно результатам валютных интервенций, с 7 по 11 августа 2023 г. Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке 469,4 млн дол. США и купил 0,85 млн дол. США.
Всего с начала 2023 г. регулятор продал на межбанке 15,21 млрд дол. США и купил 193,22 млн дол. США.
Как сообщалось, за 2022 год Нацбанк продал на межбанке 26,38 млрд долларов. и 1,789 млрд евро, а также купил 3,27 млрд дол. и 110,97 млн евро.
По материалам:
Укрінформ
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