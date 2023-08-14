НБУ за неделю продал на межбанке более $469,4 миллиона — Finance.ua

НБУ за неделю продал на межбанке более $469,4 миллиона Сегодня 10:33 — Валюта

Национальный банк Украины на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке продал 469,4 млн дол. США и купил 0,85 млн дол. США.

Как передает Укринформ, подобные результаты валютных интервенций обнародованы на сайте Нацбанка.

Согласно результатам валютных интервенций, с 7 по 11 августа 2023 г. Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке 469,4 млн дол. США и купил 0,85 млн дол. США.

Всего с начала 2023 г. регулятор продал на межбанке 15,21 млрд дол. США и купил 193,22 млн дол. США.

Как сообщалось, за 2022 год Нацбанк продал на межбанке 26,38 млрд долларов. и 1,789 млрд евро, а также купил 3,27 млрд дол. и 110,97 млн евро.

Укрінформ По материалам:

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