НБУ за неделю продал на межбанке более $460 миллионов — Finance.ua

НБУ за неделю продал на межбанке более $460 миллионов Сегодня 12:24 — Валюта

Национальный банк Украины на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке 460,31 млн долл. США и купил 2,03 млн долл. США.

Как передает Укринформ, такие результаты валютных интервенций обнародованы на сайте Нацбанка.

Согласно результатам, с 31 июля по 4 августа 2023 года Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке 460,31 млн долл. США и купил 2,03 млн долл. США.

Итого с начала 2023 года регулятор продал на межбанке 14,74 млрд долл. США и купил 192,37 млн долл. США.

Укрінформ По материалам:

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