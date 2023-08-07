НБУ за неделю продал на межбанке более $460 миллионов — Finance.ua
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НБУ за неделю продал на межбанке более $460 миллионов

Валюта
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Национальный банк Украины на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке 460,31 млн долл. США и купил 2,03 млн долл. США.
Как передает Укринформ, такие результаты валютных интервенций обнародованы на сайте Нацбанка.
Согласно результатам, с 31 июля по 4 августа 2023 года Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке 460,31 млн долл. США и купил 2,03 млн долл. США.
Итого с начала 2023 года регулятор продал на межбанке 14,74 млрд долл. США и купил 192,37 млн долл. США.
По материалам:
Укрінформ
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