НБУ вводит в обращение памятную банкноту к 300-летию со дня рождения Григория Сковороды — Finance.ua

НБУ вводит в обращение памятную банкноту к 300-летию со дня рождения Григория Сковороды Сегодня 10:50 — Личные финансы

НБУ вводит в обращение памятную банкноту к 300-летию со дня рождения Григория Сковороды, Фото: НБУ

Национальный банк Украины 29 декабря 2022 года вводит в обращение новую памятную банкноту номиналом 500 гривен, посвященную 300-летию со дня рождения выдающегося украинского философа, богослова, поэта, музыканта, педагога — Григория Сковороды.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

«Эта памятная банкнота воспроизводит дизайн банкноты номиналом 500 гривен и в то же время имеет важное отличие — на ее лицевой стороне нанесена символика к празднованию 300-летия Григория Сковороды», — говорится в сообщении.

Введением в обращение новой памятной банкноты Национальный банк продолжает отмечать юбилей Григория Сковороды.

«Григорий Сковорода — уникальная, неординарная, яркая личность, а его творчество остается актуальным на протяжении веков. Он считал, что главное в жизни — свобода, которая сегодня — бесценное сокровище для каждого украинца! Празднование его юбилея — одно из ключевых культурно-художественных событий 2022 года, и не только в Украине, ведь ЮНЕСКО признало Григория Сковороду одним из пяти величайших мудрецов человечества», — прокомментировал заместитель Главы Национального банка Алексей Шабан.

Описание новой памятной банкноты

Памятная банкнота номиналом 500 гривен образца 2015 года имеет серию ГС с номерами 0000001-0050000.

Размер банкноты — 75×154 мм; тираж — 50 000 штук.

Основной рисунок лицевой стороны — портрет Григория Сковороды; основной рисунок обратной стороны — изображение здания Киево-Могилянской академии, воспитанником которой был выдающийся украинский философ.

Памятная банкнота включает в себя все элементы защиты банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года.

Дополнительно на ее лицевой стороне на месте водяного знака нанесена трафаретной печатью специальной оптически-сменной краской официальная символика к празднованию 300-летия со дня рождения Григория Сковороды — «Світ Сковороди». Эта надпись постепенно меняет цвет при изменении угла наклона банкноты (от светло-зеленого до темно-зеленого).

О реализации памятных банкнот

Памятные банкноты будут реализоваться через банки-дистрибьюторы (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк ). Соответственно подробную информацию о старте продаж лучше уточнять непосредственно у этих банков.

Цена памятной банкноты в конверте — 541 грн, в сувенирной упаковке — 554 грн.

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