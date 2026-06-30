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НБУ ввел в обращение новую памятную монету (фото)

Личные финансы
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НБУ ввел в обращение новую памятную монету (фото)
НБУ ввел в обращение новую памятную монету (фото)
НБУ решил ввести в обращение новую памятную монету «Українські народні казки. Кирило Кожум’яка».
Об этом пишет НБУ.

О монете

Кирилл Кожемяка — это обобщенный образ человека, который благодаря своему труду, силе духа и смелости побеждает зло и защищает тех, кому в нелегкое время нужна помощь. Не одно поколение украинцев росло на этой сказке, которая и далее напоминает нам, что настоящая сила заключается не только в могуществе, но и готовности защищать других.
О памятной монете
Монета имеет номинал в 5 гривен, изготовлена ​​из нейзильбера.
На аверсе изображены три сюжетных композиции, разделенных между собой стилизованными веревками. Каждая из них иллюстрирует ключевые эпизоды сказки: ремесло Кирилла Кожемяки; обращение детей за помощью; порабощение княжны змеем.
На реверсе — сцена боя Кирилла Кожемяки со змеем, которая олицетворяет противостояние человеческой силы, воли и справедливости разрушительному злу.
Художник — Алиса Иванова. Скульпторы: Владимир Демьяненко, Владимир Атаманчук.
Тираж — до 75 000 штук в сувенирном упаковке.
О продаже монеты
Купить монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов. Подробнее о старте продаж узнайте на их сайтах.
По материалам:
Finance.ua
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